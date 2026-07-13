Los clubes de la Premier League se pelean por Omar Marmoush ante la inminente salida del Manchester City

Según TEAMtalk, Tottenham y Newcastle siguen de cerca al delantero egipcio de 27 años del City, con el mercado de fichajes en pleno auge. Marmoush, que apenas ha jugado en el Etihad, sigue siendo uno de los nombres más cotizados antes del cierre del mercado.

Ambos clubes buscan reforzar su ataque y ya han consultado por el jugador.

No obstante, el jugador quiere conocer primero su rol con el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, antes de decidir si se queda o se marcha.



