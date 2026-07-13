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Los clubes de la Premier League se pelean por Omar Marmoush ante la inminente salida del Manchester City
Marmoush busca claridad bajo la dirección de Maresca
Según TEAMtalk, Tottenham y Newcastle siguen de cerca al delantero egipcio de 27 años del City, con el mercado de fichajes en pleno auge. Marmoush, que apenas ha jugado en el Etihad, sigue siendo uno de los nombres más cotizados antes del cierre del mercado.
Ambos clubes buscan reforzar su ataque y ya han consultado por el jugador.
No obstante, el jugador quiere conocer primero su rol con el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, antes de decidir si se queda o se marcha.
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La lucha por los minutos de juego en el Etihad
Marmoush fichó por el City procedente del Eintracht de Fráncfort en enero de 2025 y, en un principio, causó una impresión muy positiva tras su llegada.
Sin embargo, sus oportunidades se redujeron bajo Pep Guardiola. Si Maresca le promete un papel destacado, el egipcio está dispuesto a quedarse y pelear por su sitio.
El jugador, de 27 años, solo fue titular en ocho partidos de la Premier League la temporada pasada y pasó gran parte de la campaña entre los suplentes, lo que llevó a varios clubes a empezar a seguir de cerca su situación. No obstante, si se hace evidente que volverá a ser difícil conseguir oportunidades de jugar con regularidad, su entorno está dispuesto a estudiar el creciente interés procedente de Inglaterra y del extranjero.
El Tottenham y el Newcastle lideran la carrera por el título
TEAMtalk informa que Tottenham y Newcastle siguen a Marmoush, y varios clubes de la Bundesliga quieren su regreso a Alemania.
El Tottenham busca reforzar su ataque y sigue de cerca a Marmoush, además de mantener su interés por Savinho, su compañero en el Manchester City.
Los Magos cuentan con fondos tras vender a Sandro Tonali a los Spurs por 100 millones de libras (bonificaciones incluidas) y buscan refuerzos en ataque después de que Nick Woltemade y Yoane Wissa no cumplieran las expectativas la temporada pasada. Su polivalencia como delantero o extremo resulta atractiva para ambos clubes.
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El regreso a Alemania sigue siendo una opción.
Sus actuaciones con el Eintracht Frankfurt antes de fichar por el City le valieron una sólida reputación en la Bundesliga, y, según algunas fuentes, varios equipos alemanes estarían interesados en él si quedara libre.
Con su futuro en el aire y la decisión de Maresca inminente, dos clubes de la Premier League se preparan para actuar. Ya sea que se quede en Manchester o busque un nuevo comienzo en otro equipo inglés, el próximo paso de Marmoush será uno de los temas principales de este mercado de fichajes.
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