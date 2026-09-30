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Manchester City v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Los clubes de la Premier League piden un castigo rápido al Manchester City esta temporada tras un veredicto de culpabilidad financiera

Manchester City
Premier League

Altos cargos del fútbol exigen que el Manchester City reciba su castigo por incumplir la normativa financiera antes de que concluya la presente temporada. Tras el explosivo veredicto de culpabilidad por más de 900 millones de libras en ingresos inflados artificialmente, directivos de clubes rivales temen que retrasar las inevitables sanciones pueda convertir la actual lucha por el título en una completa farsa.

  • Exigencia de una actuación rápida

    Importantes figuras del fútbol han dejado claro que el Manchester City debe afrontar su castigo antes de que termine esta temporada. La Premier League confirmó el martes que el club ha sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con infracciones financieras entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

    Los rivales están cada vez más preocupados por que permitir al Manchester City terminar la campaña sin afrontar consecuencias pueda provocar una grave incertidumbre, especialmente si vuelve a ganar el título. La presión recae ahora sobre la comisión independiente para que actúe con rapidez.

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    Los acuerdos ficticios y los riesgos

    El panel independiente concluyó que el club había inflado artificialmente sus ingresos en más de 900 millones de libras mediante acuerdos de patrocinio «ficticios».

    Hablando bajo condición de anonimato, un directivo del club dijo a BBC Sport: «Beneficia a todos que esto se resuelva lo antes posible». Al ser preguntado si una conclusión rápida era realista, el directivo añadió: «Instintivamente, sí, pero hay que hacerlo bien. Todos podemos ver cuáles son los riesgos si no se hace. Pero esos riesgos han estado ahí durante todo el proceso, ya que han ganado la liga múltiples veces durante el mismo».

  • El calendario de la apelación

    El Manchester City ha negado reiteradamente haber cometido irregularidad alguna y ha dejado clara su intención de presentar una apelación oficial antes de que termine esta semana. Aunque la normativa de la Premier League establece que una apelación debe resolverse en un plazo máximo de 12 semanas desde su presentación, al parecer el director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, ha sugerido que el proceso llevará mucho tiempo. Los procedimientos pueden acelerarse para ajustarse al final de una temporada, y la Premier League ha declarado formalmente su deseo de que el caso quede «concluido lo antes posible», evitando un circo legal prolongado.

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    ¿Qué le espera ahora al Manchester City?

    El Manchester City no puede llevar su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo que significa que su último recurso podría pasar por alegar falta de imparcialidad ante el Tribunal Superior. La comisión independiente celebrará pronto una audiencia sobre las sanciones, que en última instancia determinará la gravedad del castigo sin precedentes al club.

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