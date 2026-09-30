Los clubes de la Premier League piden un castigo rápido al Manchester City esta temporada tras un veredicto de culpabilidad financiera

Importantes figuras del fútbol han dejado claro que el Manchester City debe afrontar su castigo antes de que termine esta temporada. La Premier League confirmó el martes que el club ha sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con infracciones financieras entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

Los rivales están cada vez más preocupados por que permitir al Manchester City terminar la campaña sin afrontar consecuencias pueda provocar una grave incertidumbre, especialmente si vuelve a ganar el título. La presión recae ahora sobre la comisión independiente para que actúe con rapidez.