Los clubes de la Premier League muestran poco interés en despojar al Manchester City de títulos pasados pese a los veredictos de culpabilidad

El mundo del fútbol se estaba preparando para las consecuencias tras conocerse que el Manchester City fue declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos relacionados con infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018. Durante este periodo de enorme éxito, el club conquistó ocho grandes títulos, lo que ha provocado un amplio debate sobre si esos honores se lograron de forma justa.

Sin embargo, pese al clamor en las redes sociales para que se tomen medidas con carácter retroactivo, BBC Sport ha informado de que hay poco interés tanto dentro de la Premier League como entre sus clubes miembros por ver al Manchester City despojado de sus títulos pasados. Una medida tan drástica es vista en gran medida como un paso que abriría la proverbial caja de Pandora, poniendo potencialmente en peligro la integridad histórica y la viabilidad comercial de la competición, además de plantear preguntas incómodas sobre los logros pasados de otros clubes.