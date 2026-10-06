AFP
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Los clubes de la Premier League exigen duros castigos retroactivos y futuras sanciones para el Manchester City
Los rivales de la Premier League exigen sanciones severas
Según BBC Sport, varios clubes de la Premier League quieren que el Manchester City se enfrente a estrictos «castigos retroactivos», además de futuras sanciones, después de que fuera declarado culpable de múltiples infracciones de las normas financieras.
El veredicto de la comisión independiente ha llevado a directivos de clubes a exigir reparaciones significativas por el periodo en el que el City incumplió la normativa. Al menos cuatro consejos de administración creen que una deducción puntual de puntos que conduzca al descenso sería un castigo insuficiente. Sostienen que la gravedad de la conducta requiere una sanción mucho más dura, que garantice que el City no pueda recuperarse fácilmente de forma inmediata tras un posible descenso.
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Piden retirar títulos pasados e imponer prohibiciones de fichar
El debate sobre las sanciones apropiadas sigue siendo complejo. Una fuente de alto rango de un club afirmó que no había «ninguna gran prisa» por redistribuir los trofeos, pero insistió en que deberían retirar esos títulos y dejarlos vacantes. La fuente añadió que la credibilidad de la competición se perdería si el City conserva los ocho grandes trofeos ganados durante el periodo por el que fue declarado culpable.
Además, los directivos temen que un castigo de una sola temporada no fuese más que un «bache en el camino» para el City. Para evitar un regreso rápido, varias figuras sugirieron repartir la deducción de puntos en varias temporadas e imponer prohibiciones para fichar.
Compensación económica y próximos partidos
Algunos clubes rivales también ven «mérito» en un propuesto «sistema basado en aranceles» para gestionar las reparaciones económicas. Este sistema alteraría las posiciones finales pasadas del City en la liga mediante deducciones retroactivas de puntos, lo que permitiría a sus competidores reclamar compensaciones en función de dónde deberían haber terminado.
Mientras tanto, una fuente afirmó que sería «extraño, casi obtuso» que se permita al City operar en el próximo mercado de fichajes de enero antes de que se apliquen las sanciones. En medio de esta turbulencia, el entrenador Enzo Maresca y su plantilla del City se preparan para viajar a Anfield para su esperado partido contra el Liverpool el domingo.
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¿Qué le espera al Manchester City?
De cara al futuro, la atención sigue centrada firmemente en el resultado del proceso de apelación. Si el veredicto de culpabilidad se mantiene, la Premier League afrontará una enorme presión para imponer sanciones sin precedentes. El momento y la gravedad de estos castigos determinarán en última instancia si el City se enfrenta a años de influencia reducida o a un rápido camino de regreso al dominio.
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