Durante el verano de 2026 se habló de la posibilidad de cerrar una operación que devolviera al dublinés al fútbol inglés. Al West Ham, tras su descenso al Championship, se le atribuyó interés.

No se alcanzó ningún acuerdo allí, pese a que Parrott había demostrado a lo largo de dos temporadas en el AZ de Alkmaar exactamente de lo que es capaz. Vio puerta en 51 ocasiones en 97 apariciones, saboreando la gloria de la Copa neerlandesa la temporada pasada mientras firmaba 31 tantos en todas las competiciones.

También atravesó una gran racha con Irlanda, ya que firmó un doblete en un encuentro ante el Portugal de Cristiano Ronaldo antes de hacer historia con un hat-trick en Hungría, convirtiéndose en el primer hombre de su país en llevarse el balón del partido a domicilio. Dichas actuaciones acabaron siendo en vano, ya que sufrió la amargura de la repesca del Mundial.

Parrott, sin embargo, está lleno de confianza y se esperaba que un equipo de la Premier League, especialmente uno de los que ascendieron a la máxima categoría, apostara por su fichaje por apenas 17 millones de libras (23 millones de dólares).