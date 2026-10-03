El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, calificó el empate 1-1 de su equipo ante Francia en la UEFA Nations League como un paso importante en su desarrollo. Italia mostró valentía y disciplina táctica en el Stade de France, y reaccionó por medio de Alessandro Bastoni después de que Michael Olise abriera el marcador con un brillante lanzamiento de falta.

Tras introducir solo dos cambios respecto al equipo que derrotó a Turquía en Bursa, Mancini premió el buen rendimiento manteniendo su confianza en un joven once inicial.

El resultado deja a Italia bien posicionada en el Grupo A mientras se prepara para el partido del lunes en casa, en Bolonia.