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«¡Los chicos lo hicieron todo a la perfección!»: Roberto Mancini reacciona después de que Italia supere la prueba definitiva de madurez en París
La Italia en evolución de Mancini supera en París su prueba de madurez más dura
El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, calificó el empate 1-1 de su equipo ante Francia en la UEFA Nations League como un paso importante en su desarrollo. Italia mostró valentía y disciplina táctica en el Stade de France, y reaccionó por medio de Alessandro Bastoni después de que Michael Olise abriera el marcador con un brillante lanzamiento de falta.
Tras introducir solo dos cambios respecto al equipo que derrotó a Turquía en Bursa, Mancini premió el buen rendimiento manteniendo su confianza en un joven once inicial.
El resultado deja a Italia bien posicionada en el Grupo A mientras se prepara para el partido del lunes en casa, en Bolonia.
- AFP
El entrenador elogia la actitud colectiva y la estructura defensiva
Tras el pitido final, Mancini elogió la capacidad de su equipo para mantenerse compacto mientras intentaba salir jugando bajo la intensa presión de Francia. A pesar de ceder el control territorial, Italia concedió a la selección de Zinedine Zidane pocas ocasiones claras y generó mejores oportunidades de gol en la primera parte.
Mancini destacó que sus jugadores ejecutaron cada instrucción táctica con precisión.
«Los chicos lo hicieron todo perfectamente», declaró Mancini. «Defendieron como un equipo y atacaron como un equipo. Sin duda, fue una noche muy positiva. Quería ver otro paso adelante en nuestro camino. Me gustó cómo intentaron jugar, aunque no era fácil ante un equipo de grandes campeones. Lo hicimos bien al conceder poco pese a que ellos tuvieron más posesión».
El estilo vertical y la presión agresiva definen la nueva identidad de Italia
Al reflexionar sobre el planteamiento táctico del equipo, Mancini subrayó que mantener un enfoque agresivo y orientado hacia delante sigue siendo innegociable. Italia resistió el vendaval de la segunda parte gracias a varias paradas clave de Gianluigi Donnarumma antes de presionar arriba para forzar el error que llevó al empate de Bastoni.
Mancini señaló que construir una regularidad lleva tiempo, pero el compromiso de la plantilla sigue estando claro.
«Sabemos que llevará un poco de tiempo, pero la actitud debe ser siempre la misma», añadió Mancini. «Contra Francia fue una prueba dura porque nos enfrentamos a una gran selección. Queremos continuar nuestro camino de crecimiento».
- IPA Sport
Italia se prepara en Bolonia para la revancha ante Turquía
Italia regresa a casa para enfrentarse a Turquía en Bolonia el lunes, con el objetivo de repetir su anterior victoria en Bursa. Mancini tiene previsto evaluar el estado físico de la plantilla después de una intensa ventana de tres partidos en siete días.
Francia sigue en París para preparar su segundo partido en casa de esta ventana.
Mancini aspira a cerrar el parón internacional con otra actuación positiva.
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