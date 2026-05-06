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England outsiders GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Los candidatos menos favoritos de Inglaterra: Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White y otros 10 jugadores que aún podrían entrar en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial -clasificados

Opinion
England
World Cup
T. Alexander-Arnold
M. Gibbs-White
C. Gallagher
I. Toney
M. Lewis-Skelly
T. Tuchel
A. Scott
T. Chalobah
FEATURES

El reloj avanza hacia una decisión clave para el futuro de Thomas Tuchel, que ultima la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026. Aun así, los jugadores marginales aún pueden forzar su inclusión en las últimas semanas de la temporada. Algunos, eso sí, tienen más opciones que otros.

El técnico alemán debe presentar una lista provisional de 35 a 55 jugadores antes del 11 de mayo, un mes antes del torneo, para luego reducirla a los 26 definitivos. Se espera que el seleccionador de los Tres Leones ya sepa quiénes viajarán a Norteamérica este verano, pero aún hay margen para algunos cambios de última hora.

Varios jugadores de la periferia confían en el sesgo de recencia y algo de suerte para colarse, pero hay otros a los que Tuchel ya convocó y que ahora están lejos de una plaza en la lista mundialista.

A continuación, GOAL ordena a los jugadores del borde de la selección inglesa según sus opciones de dar el último salto y entrar en la lista...

  • England v Finland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    10Ángel Gomes (Wolverhampton)

    El regreso de Angel Gomes a la Premier League tras cinco años y medio en Francia buscaba reactivar su opción de volver a la selección inglesa, pero su fichaje en enero por el Wolverhampton no ha salido como esperaba. Se ha convertido en un suplente del equipo de Rob Edwards, ya descendido, y este verano deberá decidir su futuro.

    Tuchel aún no lo ha convocado y su último partido con la selección fue bajo el interino Lee Carsley, tras la renuncia de Gareth Southgate después de la Euro 2024. Solo un milagro o una grave crisis de lesiones le abriría un lugar en el avión a Norteamérica.

    • Anuncios
  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    9Curtis Jones (Liverpool)

    Curtis Jones, cuya carrera internacional no termina de despegar, podría plantearse dejar el Liverpool para mostrar su calidad con más regularidad. En la temporada 2025-26 ha vuelto a alternar buenos momentos con otros discretos y aún no se ha consolidado en el centro del campo de los Reds.

    A sus 25 años, aún no ha marcado en la Premier y solo ha dado dos asistencias, cifra baja para su talento creativo. Esa ineficacia explica en parte por qué no es convocado por Inglaterra desde la sorpresiva derrota amistosa ante Senegal en junio de 2025. Cabe destacar que Jones fue parte de la primera concentración de Tuchel con los Tres Leones.

  • Ruben Loftus-Cheek(C)Getty Images

    8Ruben Loftus-Cheek (AC Milan)

    Tras su inesperada convocatoria con Inglaterra en septiembre, tras siete años ausente, Ruben Loftus-Cheek creyó volver a la órbita de la selección. Sin embargo, en noviembre quedó fuera y desde entonces no ha tenido más oportunidades.

    El mediocampista, de 30 años, no ha brillado en el AC Milan: una fractura de mandíbula en febrero frenó su mejor momento y lo mantuvo fuera del once titular mientras la temporada llega a su fin. Sus opciones de viajar a Norteamérica son mínimas.

  • Ivan Toney England 2025Getty Images

    7Iván Toney (Al-Ahli)

    Ivan Toney brilla en Arabia Saudí: ha marcado casi 40 goles y suma 10 asistencias, pero Tuchel aún no lo convoca. El técnico alemán ignora al ex del Brentford pese a su gran momento.

    Con casi 40 goles y 10 asistencias en el país del Golfo, más su experiencia en la Euro 2024, Toney sigue esperando una oportunidad que Tuchel, de momento, no le da.

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    6Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

    El jugador que más debate genera es Trent Alexander-Arnold, aún sin veredicto firme a pocos meses del Mundial. Tras un arranque complicado tras fichar por el Real Madrid el pasado verano, el lateral derecho ya se siente más cómodo en su nuevo entorno y ha sumado tres asistencias en seis partidos de Liga tras recuperarse de una lesión en febrero.

    Pese a su gran pase, sus carencias defensivas siguen siendo explotadas en España y Tuchel no cuenta con él: ni siquiera entró en la prelista de 35 jugadores dada en marzo, lo que sugiere que el técnico podría dejarlo fuera del torneo. Hace casi un año que el jugador de 27 años vistió por última vez la camiseta de Inglaterra.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    5Conor Gallagher (Tottenham)

    Al igual que Gomes, Conor Gallagher regresó a la Premier League en enero con la esperanza de volver a la selección inglesa tras una larga ausencia. Sin embargo, en lugar de disfrutar del fútbol y mostrar su talento, se ha visto inmerso en una inesperada lucha por el descenso con el Tottenham.

    Parecía perdido en el caos, pero la llegada de Roberto De Zerbi puede cambiarlo todo. Su actuación incansable y decisiva ante el Aston Villa mostró su mejor versión y seguro llamó la atención de Tuchel.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    4Trevoh Chalobah (Chelsea)

    Es difícil valorar el peso de Chalobah en los planes de Tuchel. El central del Chelsea fue convocado por Inglaterra el pasado verano por el técnico alemán, pero luego se quedó fuera en septiembre y octubre y regresó en el parón de noviembre sin llegar a jugar.

    Sin embargo, una lesión de tobillo lo marginó en marzo y, desde entonces, ha sufrido el bajón del Chelsea, que se hunde en la tabla. Eso puede perjudicarlo cuando el seleccionador cierre la lista para la Euro. Si Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire y John Stones están en forma, Chalobah quedará lejos en la jerarquía.

  • Myles Lewis-Skelly England 03242025(C)Getty Images

    3Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

    ¿Quién marcó el primer gol de la era Tuchel en Inglaterra? Myles Lewis-Skelly. Aun así, el jugador del Arsenal debe trabajar mucho para que su carrera internacional vaya más allá de una anécdota. Al inicio, el técnico alemán le mostró gran confianza, pero, tras ser advertido por su escasa participación en el club, perdió su puesto y aún no lo recupera.

    Con solo 19 años, este centrocampista reconvertido en lateral izquierdo posee un gran potencial y, gracias a las lesiones, ha sumado más minutos con Arteta en la lucha por el título y la Champions, donde brilló ante Fulham y el Atlético. Tuchel ya ha elogiado al joven, que aún puede ganarse un sitio en la convocatoria.

  • Alex Scott England 2025Getty

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott, descartado en el parón internacional de marzo, sigue en la mira del seleccionador, que define el centro del campo de Inglaterra para la Copa América. El mediocampista del Bournemouth, quien ya fue convocado en noviembre sin debutar, ha seguido destacando con actuaciones llenas de energía en su club.

    Todo dependerá de los otros mediocampistas que Tuchel elija para el Mundial, donde compiten Jude Bellingham, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Elliot Anderson y James Garner. Scott aporta un perfil distinto: un creador retrasado que también sabe proyectarse de área a área. ¿Será la alternativa ideal a la estrella del Real Madrid?

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    1Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Morgan Gibbs-White, en gran momento, presiona a Phil Foden y Cole Palmer, quienes atraviesan un bajón, en la pelea por un lugar en el Mundial. La estrella del Nottingham Forest brilla desde principios de año y aspira a la plaza de “10” que Tuchel podría otorgarle sobre la hora.

    Con 10 goles en 2026, es el segundo máximo anotador de la Premier y brilla en una posición más adelantada bajo Vitor Pereira, clave para la casi segura permanencia del Garibaldi. Siete de esos tantos llegaron desde principios de marzo, así que todo indica que el mediocampista será clave en la decisión final del seleccionador.