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Andreas Koenigl

Traducido por

Los «buitres de las quiebras» fichan por 180 millones de euros: cómo el FC Barcelona puede pagar a Anthony Gordon y Julián Álvarez

Primera División
Barcelona
FEATURES
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

El FC Barcelona lleva años sin dinero, pero aun así puede pagar 80 millones de euros por Anthony Gordon y quizá 100 millones por Julián Álvarez. ¿Cómo es posible? Una explicación.

«¡El Barcelona no tiene dinero!», Sonrió, confiado, ante las cámaras dela ARD tras la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart (3-0), al ser preguntado si temía una marcha de Harry Kane hacia Cataluña, después de que en los últimos tiempos se hubieran sucedido los rumores sobre una posible salida anticipada de la superestrella inglesa de Múnich y el interés del Barça.

Ahora, el directivo bávaro no teme perder a Kane, pero el Barça le ha arrebatado a Anthony Gordon, fichaje deseado por el Bayern, por unos 80 millones que el club alemán no quiso pagar.

Esto plantea las siguientes preguntas: ¿de dónde saca ahora el dinero el Barça? ¿Cómo resolverá sus conocidos problemas de registro? ¿Y cómo piensa desembolsar otros 100 millones por Julián Álvarez?

  • Es bien sabido que el Barcelona tiene una deuda enorme y que, por ello, ha firmado acuerdos extraños para conseguir dinero. En los últimos años ha tenido problemas para inscribir jugadores, pero eso podría cambiar pronto.

    Según Sport, al Barça le faltan entre 12 y 14 millones para cumplir la regla del 1:1, que permite gastar un euro por cada uno ingresado o ahorrado. Si se sobrepasa ese límite, solo puede gastar el 25 % de cada euro ingresado, lo que ha limitado sus fichajes en los últimos años.

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  • Lewandowski se va; Torres y Casado deberían irse.

    La salida de Robert Lewandowski, cuyo contrato vence, liberará margen salarial, ya que era el mejor pagado del plantel. Además, el Barça probablemente no ejercerá la opción de compra de Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, otro alto salario.

    Con los salarios que quedarán libres, el club dispondrá de cierto margen para inversiones.

    Sin embargo, el club sigue muy endeudado —con la reforma del Camp Nou se alcanzaría los 2.600 millones de euros—, por lo que necesita ingresos para fichar a Gordon o Álvarez e inscribirlos en LaLiga.

    Según Sport, los delanteros Ferran Torres y Marc Casado aportarían dinero y liberarían margen salarial. Ambos podrían incluirse en un intercambio por Álvarez, aunque aún no hay nada seguro.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ofensiva de fichajes del Barça: ¿Anthony Gordon es solo el principio?

    Además, Marc-André ter Stegen, uno de los mejor pagados, ya no tiene futuro en el Camp Nou; venderlo o cederlo aliviaría la masa salarial de Flick. Ansu Fati, sucesor designado de Messi, ha pasado los últimos meses cedido entre Brighton y Mónaco; su traspaso definitivo aportaría más ingresos.

    Es evidente que el club no tiene recursos ilimitados y la situación será ajustada, pero la experiencia muestra que en España el margen suele ser mayor y el regreso a la regla del 1:1 ofrecería a Joan Laporta y a Deco nuevas opciones en el mercado. Anthony Gordon podría ser solo el principio.