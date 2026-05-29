«¡El Barcelona no tiene dinero!», Sonrió, confiado, ante las cámaras dela ARD tras la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart (3-0), al ser preguntado si temía una marcha de Harry Kane hacia Cataluña, después de que en los últimos tiempos se hubieran sucedido los rumores sobre una posible salida anticipada de la superestrella inglesa de Múnich y el interés del Barça.

Ahora, el directivo bávaro no teme perder a Kane, pero el Barça le ha arrebatado a Anthony Gordon, fichaje deseado por el Bayern, por unos 80 millones que el club alemán no quiso pagar.

Esto plantea las siguientes preguntas: ¿de dónde saca ahora el dinero el Barça? ¿Cómo resolverá sus conocidos problemas de registro? ¿Y cómo piensa desembolsar otros 100 millones por Julián Álvarez?