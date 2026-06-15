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Los asistentes de Arne Slot en el Liverpool se reúnen de nuevo en el Feyenoord, donde Robin van Persie es reemplazado por una exestrella del Arsenal
Van Bronckhorst logra un emotivo regreso al De Kuip
Van Bronckhorst, de 51 años, está a punto de regresar al Feyenoord como entrenador tras completar los trámites finales. Se espera que firme un contrato de dos años con el gigante de la Eredivisie, en lo que será su segunda etapa en el banquillo de De Kuip.
Entre 2015 y 2019 ya logró la Eredivisie, dos Copas de la KNVB y el Trofeo Johan Cruyff. Su vuelta busca recuperar liderazgo tras la salida de Robin van Persie.
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La pareja de entrenadores del Liverpool abandona Anfield
Van Bronckhorst no llegará solo al Liverpool: le acompañará Sipke Hulshoff, quien asumirá un papel clave en el nuevo cuerpo técnico. Ambos dejan así Anfield tras trabajar con Slot en la Premier League.
Hulshoff, pieza clave en el equipo técnico de Slot, lideraba las sesiones de entrenamiento. Ya colaboró con Slot en el ascenso del Feyenoord y, además, aportó experiencia internacional al haber integrado el cuerpo técnico de la selección holandesa con Ronald Koeman entre 2023 y 2024.
Crear un equipo de apoyo de confianza
Su regreso garantiza continuidad en el club de Róterdam. John de Wolf y Said Bakkati seguirán en el cuerpo técnico junto a los exayudantes del Liverpool.
Para Van Bronckhorst, el cargo es una oportunidad de reconstruir su reputación en su país tras dirigir al Guangzhou City, al Rangers —con el que llegó a la final de la Europa League— y, más recientemente, al Besiktas.
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La era posterior a Arne Slot va tomando forma
Los excompañeros de Slot deben mantener el alto nivel que impuso en los Países Bajos. Se espera que los conocimientos técnicos que Hulshoff adquirió a su lado sean clave en el nuevo proyecto de Van Bronckhorst.
Mientras el Feyenoord se prepara para la nueva temporada, la clave está en la rapidez con la que este cuerpo técnico aplicará sus ideas. Con el palmarés de Van Bronckhorst y la continuidad táctica de los exayudantes del Liverpool, la afición de Róterdam confía en una nueva era de títulos en el histórico estadio.