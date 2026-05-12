El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, atacó a los medios y a LaLiga, a la que llamó «nuestros enemigos», y criticó a los árbitros.
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«¡Los árbitros nos han robado 18 puntos!». Florentino Pérez, del Real Madrid, arremete contra LaLiga
«¡¿Solo he ganado siete títulos de LaLiga con el Real Madrid?! Debería haber ganado catorce. Me han robado los otros siete», bramó un furioso Pérez tras perder el domingo el último campeonato 0-2 ante el FC Barcelona.
Asegura que los 14 puntos que les separan del Barcelona a tres jornadas del final no son culpa del equipo, sino de los árbitros: «Nos han robado 18 puntos en LaLiga».
«¡El peor escándalo de la historia del fútbol!» Pérez vuelve a hablar sobre el caso Negreira
Pérez criticó de nuevo a los árbitros y denunció el caso Negreira como «el peor escándalo de la historia del fútbol. No puedo creer que aún no se haya esclarecido».
La Fiscalía acusa al exvicepresidente de la Comisión de Árbitros, José María Enríquez Negreira, de cobrar más de siete millones de euros del FC Barcelona entre 2001 y 2018 a cambio de favores arbitrales. El club asegura que pagó solo por informes y asesoramiento.
«Los árbitros de la era Negreira siguen en activo. Eso no tiene sentido», añadió Pérez. «El Barça pagó sus servicios durante dos décadas, y esos árbitros siguen en la tercera».