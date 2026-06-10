Los árabes en el Mundial... ¿Se rebelará la selección de Irak contra el legado del pasado?

Irak llega al torneo con un perfil distinto al de su única participación hace décadas. Ahora combina jugadores con experiencia en el extranjero y jóvenes promesas que buscan brillar en el mayor escenario futbolístico.

En ataque destaca Ayman Hussein, clave en la clasificación, y el plantel tiene jugadores capaces de brillar si mantienen la estabilidad técnica y mental.

En la última Copa de Asia, los «Leones del Tigris» vencieron a Indonesia, Japón y Vietnam antes de caer ante Jordania en un duelo dramático, lo que reforzó la confianza de la afición en su capacidad para competir con los mejores.