Vencer al campeón del mundo es el bello sueño de toda selección. Aunque raras veces se cumple, la suerte sonrió a Arabia Saudita y su deseo se hizo realidad; pero pronto se volvió una pesadilla de la que aún no despierta.
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Los árabes en el Mundial... La carga de Argentina... «Los Verdes», prisioneros de una victoria ilusoria
Una victoria histórica
Arabia Saudí debutó en el Mundial 2022 de Catar con una victoria histórica: 2-1 sobre Argentina, vigente campeona de la Copa América, tras ir perdiendo 1-0.
El triunfo interrumpió la racha de 36 partidos sin perder de Argentina y convirtió a Arabia Saudita en la primera selección árabe y asiática en vencer a los “bailarines del tango” en un Mundial.
Además, fue la primera selección que venció al futuro campeón en la jornada inaugural.
Además, fue la primera vez que Argentina perdía tras adelantarse en el marcador desde 1958, cuando Alemania lo logró.
Estos datos convirtieron el triunfo en una epopeya, aunque no se repitió en el resto del torneo.
Una victoria ilusoria
Tras el partido, el francés Hervé Renard, entonces seleccionador de Arabia Saudí, habló de la suerte que había acompañado a «Los Verdes» y afirmó que, de haberse repetido muchas veces, el resultado no habría sido el mismo.
Sus palabras llegaron cuando todos esperaban una goleada de Argentina, especialmente tras el penalti convertido por Messi en el minuto 10.
Tras el primer gol, los «bailarines del tango» marcaron otros tres en la primera parte, pero todos fueron anulados por fuera de juego, lo que evitó una goleada en solo 45 minutos.
Campeón del mundo... y adiós
Pese a la victoria histórica, Arabia Saudí necesitaba solo un punto ante Polonia o México para avanzar, pero no lo consiguió.
«Los Verdes» perdieron ambos encuentros y quedaron últimos del grupo con 3 puntos, sin lograr avanzar a la siguiente ronda por segunda vez en su historia y primera desde 1994.
Así, Arabia Saudí perdió la opción de ser campeona árabe en Catar, título que acabó en manos de Marruecos, primera selección árabe y africana en llegar a semifinales y finalmente cuarta clasificada.
Mientras tanto, Argentina lideró el grupo con 6 puntos tras vencer a México y Polonia, y luego conquistó su tercera Copa del Mundo, la primera en 36 años.
El Mundial... la primera de las penas, pero no la última
Quedar eliminada del Mundial como última del grupo duele, sobre todo tras vencer a la futura campeona. Pero lo más doloroso para la selección saudí llegó después.
Meses después, Renard dejó el banquillo saudí para dirigir a la selección femenina de Francia, decisión que dejó a la Federación Saudí de Fútbol en una situación compleja.
La Federación Saudí fichó a Roberto Mancini, campeón de Europa con Italia, pero su rendimiento fue decepcionante y terminó enfrentado a las estrellas.
Su salida se aceleró por el bajo rendimiento en la eliminatoria para el Mundial 2026. Lo sorpresivo fue que Renard regresara tras fracasar con la selección francesa femenina.
Con el francés los resultados no mejoraron: clasificó al equipo al Mundial por segunda vez consecutiva, pero a través de la repesca asiática.
Tras nuevas críticas, Renard fue destituido a menos de dos meses del Mundial y reemplazado por el griego Giorgos Donis.
La era de los campeonatos ha terminado.
Esa desorientación llevó a la eliminación de todas las competiciones y a seguir sin títulos que faltan desde hace 23 años.
Tras el Mundial 2022, Arabia Saudí quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa del Golfo 2023 con una sola victoria sobre Yemen y derrotas ante Irak y Omán.
Luego cayeron en octavos de la Copa de Asia ante Corea del Sur en penaltis, tras superar un grupo de nivel medio con Omán, Kirguistán y Tailandia.
En 2024, cayó en semifinales de la Copa del Golfo ante Omán (1-2) tras superar un grupo con Bahrein, Yemen e Irak.
En 2023 cayeron en cuartos de la Copa Oro ante México (2-0) y en semifinales de la Copa Árabe frente a Jordania (1-0).
Mundial 2026... Una nueva oportunidad para los sueños de Argentina
Tras su histórica victoria sobre Argentina, Arabia Saudí busca repetir hazaña ante España, favorita del Mundial.
La selección saudí llega con nuevos sueños y un entrenador novel, el griego Georgios Donis, dispuesto a hacer historia.
Su gran oportunidad no es repetir el milagro ante España, sino alcanzar por primera vez en 32 años la siguiente ronda.
Con el aumento de 32 a 48 equipos, los dos primeros de cada grupo pasan directo a octavos, junto con los ocho mejores terceros.
Estas nuevas reglas no solo facilitan superar la fase de grupos, sino enfrentar a un rival más accesible en octavos si se termina segundos, aumentando las opciones de llegar a cuartos.
Ahora, la selección saudí debe dejar atrás el peso de aquella victoria y avanzar para escribir un nuevo capítulo aún más relevante.