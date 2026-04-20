Tras la victoria 4-2 sobre el VfB Stuttgart, que dio al Bayern su 35.º título de liga, el genial delantero francés fue el único jugador muniqués en el Allianz Arena que no vistió la camiseta de campeón con el kakadu.
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Los aficionados se preguntan: Michael Olise despierta dudas en la celebración del título del FC Bayern de Múnich
Olise se quedó con la camiseta que usó ante el Stuttgart. Eso sorprendió a los seguidores del campeón alemán, que publicaron muchas fotos de la celebración donde a veces aparecía el francés.
Además, su ausencia en la foto de campeones frente a la Südkurve generó muchas preguntas: se reunieron todos los jugadores, el cuerpo técnico y el equipo de apoyo de Vincent Kompany, pero de Olise no había ni rastro.
Se desconoce por qué el jugador de 24 años no estuvo presente, y el Bayern no aportó detalles sobre su negativa a intercambiar camisetas ni a sumarse a la foto.
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Olise jugó al ajedrez durante la celebración del título del Bayern del año pasado
Sin embargo, el comportamiento del francés no sorprende a los aficionados del Bayern. En sus casi dos años en el club, Olise ha sido «Mr. Nonchalant». En la cancha destaca por su estilo extravagante y sus celebraciones; fuera de ella, llama la atención por su indiferencia, despreocupación y aparente desinterés.
El año pasado, durante la celebración del título en el balcón del Ayuntamiento de Múnich, rechazó posar con la copa y prefirió jugar al ajedrez en línea en su móvil mientras sus compañeros festejaban.
Sus compañeros aseguran que solo se muestra así ante el público: «Habla y se ríe con todos», explica el defensa Jonathan Tah, y añade que es «el líder del grupo de WhatsApp del equipo».