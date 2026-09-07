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Los aficionados del Valencia protestan contra Peter Lim y los jugadores «mercenarios» tras la goleada por 5-0 del Barcelona
Los aficionados se manifiestan a las puertas de Mestalla
La furia estalló entre los aficionados del Valencia tras una humillante derrota en casa por 0-5 ante el Barcelona. Miles de seguidores se reunieron a las puertas del estadio para expresar su enfado por la decadencia continua del club y la falta de mordiente mostrada sobre el césped. La tensión también se trasladó a la grada, donde grupos ultras retrasaron intencionadamente su entrada hasta el minuto 19 en una protesta planificada.
- Getty Images Sport
Cánticos piden salidas en la directiva
La intensa hostilidad se dirigió contra la cúpula y la plantilla, a la que los aficionados acusaron de carecer de un compromiso básico. Los manifestantes desahogaron su furia al calificar al equipo de «mercenarios», mientras exigían repetidamente al presidente del club, Kiat Lim, y al accionista mayoritario, Peter Lim, que «se fueran a casa». Los silbidos y abucheos persistentes también retumbaron en Mestalla, dirigidos contra el entrenador Carlos Corberan y sus jugadores hasta el pitido final.
La primera visita trae inquietud
La dura derrota resultó un espectáculo incómodo para el presidente recién nombrado en su primera aparición en un día de partido en Mestalla. Según la publicación española Mundo Deportivo, Kiat Lim, que asumió la presidencia en 2025, vio cómo el caos se desarrollaba directamente desde el palco. Un único gol marcado en cuatro partidos de liga subraya la creciente crisis del club, que lo deja hundido en el último puesto de la clasificación de LaLiga.
- DeFodi Images
Se avecina un difícil reto a domicilio
Corberan afronta una tarea cuesta arriba para restablecer el orden antes de una exigente visita a Sevilla el viernes por la tarde. El Barcelona de Hansi Flick, por su parte, centra ahora su atención en Europa, donde recibe al conjunto neerlandés Feyenoord en su estreno en la Liga de Campeones el miércoles por la noche.
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