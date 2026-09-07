La furia estalló entre los aficionados del Valencia tras una humillante derrota en casa por 0-5 ante el Barcelona. Miles de seguidores se reunieron a las puertas del estadio para expresar su enfado por la decadencia continua del club y la falta de mordiente mostrada sobre el césped. La tensión también se trasladó a la grada, donde grupos ultras retrasaron intencionadamente su entrada hasta el minuto 19 en una protesta planificada.



