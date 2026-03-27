Los aficionados del Tottenham instan al club a NO fichar al exentrenador del Marsella, Roberto De Zerbi, debido a su defensa de Mason Greenwood

Los rumores sobre el posible fichaje de De Zerbi por el equipo del norte de Londres se han topado con una oleada de rechazo por parte de importantes organizaciones de aficionados del Tottenham. Tanto «Proud Lilywhites», la asociación oficial de aficionados LGBTQI+ del club, como el grupo «Women of The Lane» han recurrido a las redes sociales para lanzar un mensaje claro: «No a De Zerbi».

Los grupos argumentan que contratar al exentrenador del Brighton y del Marsella supondría un conflicto directo con los valores culturales que el Tottenham se ha esforzado por establecer.

Consideran que su trayectoria y sus declaraciones públicas sobre polémicas fuera del terreno de juego lo convierten en un candidato inadecuado para liderar al equipo de la Premier League hacia una nueva era de responsabilidad e inclusión.