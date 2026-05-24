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Los aficionados del Real Madrid agitaron sillas en honor a David Alaba, quien, junto a Dani Carvajal, rompió a llorar durante una emotiva despedida
El Bernabéu se despide de dos de los favoritos de la afición
La afición del Real Madrid homenajeó a Alaba en su despedida, durante la victoria 4-2 sobre el Athletic Club. En el minuto 68, cuando el defensa austriaco fue sustituido, los seguidores levantaron sillas en alusión a su celebración en la remontada ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones de 2022.
- Getty Images Sport
Alaba reflexiona sobre su emotiva despedida
Alaba, afectado por lesiones en las últimas temporadas, se mostró emocionado al dejar el campo. Tras despedirse del club, el cuerpo técnico, sus compañeros y la afición, reconoció a RMTVque le costaba expresar con palabras el homenaje recibido.
«No lo he preparado mucho, así que seré muy breve», dijo. «Soy tímido, pero muchas gracias por todo. En serio, muchísimas gracias. He disfrutado mucho estos cinco años con vosotros. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Hemos conseguido muchos éxitos juntos».
«Sobre todo, gracias por estar a mi lado en un momento muy difícil de mi carrera, con mi lesión de rodilla. Siempre estuvisteis conmigo, y por eso, muchas gracias. Gracias al club y a vosotros, que siempre estaréis en mi corazón. Celebremos a una leyenda y a una persona increíble. ¡Dani Carvajal!».
El fin de una era en el Real Madrid
Carvajal contuvo las lágrimas al despedirse del club donde se convirtió en uno de los jugadores más laureados. El lateral derecho homenajeó a compañeros y técnicos que forjaron una de las épocas más gloriosas del Real Madrid.
«Buenas noches, madridistas. No es fácil hablar en este momento tan emotivo», admitió. «Gracias a nuestro presidente, Florentino, por traerme de vuelta desde Alemania. He crecido con él y hemos ganado muchas Champions, pero si tengo que destacar algo, es que ni siquiera 24 horas después de una grave lesión de rodilla en esa banda, no dudó en renovarme el contrato. Así que gracias desde lo más profundo de mi corazón».
«Quiero agradecer a todos mis compañeros, a los jugadores actuales del Real Madrid. No hemos tenido dos temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Esto es el Real Madrid, y debemos levantarnos como nos dicta nuestra historia. No puedo olvidar esta época dorada que hemos vivido. Quiero agradecer a mis padres y a mi hermana el gran esfuerzo que hicieron cuando era niño, llevándome a los entrenamientos y partidos bajo frío, lluvia o nieve. Siempre estuvisteis ahí para que mi sueño se hiciera realidad. Gracias. Y también a mi mujer y a mis hijos».
«Por último, gracias a todos vosotros. Sois maravillosos. Desde mi primer día hasta hoy, el último, nos habéis llevado en volandas. Lo que se vive en este estadio no se puede describir; simplemente hay que sentirlo. Me habéis apoyado desde el día en que llegué. Solo ver esta despedida me hace sentir muy orgulloso de ser madridista».
Gracias por las remontadas imposibles y por estar en lo bueno y en lo malo. Hay carreras que se miden por títulos, otras por el cariño de la gente. Espero que me recordéis con orgullo, porque lo di todo por esta camiseta. Ayer, hoy y siempre. ¡Hala Madrid!
- AFP
Al Bernabéu le espera una importante remodelación
Las emotivas despedidas marcaron el final de una etapa para el Real Madrid tras una temporada difícil. El entrenador interino Álvaro Arbeloa también se marchó, y el club se prepara ahora para cambios importantes de cara a la próxima temporada. El objetivo del Madrid será reconstruir la plantilla en torno a una nueva generación liderada por Kylian Mbappé, aunque sustituir la experiencia de Carvajal y Alaba será un gran reto.