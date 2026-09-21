Los aficionados del Marsella cargan contra el propietario estadounidense Frank McCourt con burlas sobre un «proyecto de Ligue 2» durante la derrota ante el PSG

Los enfadados aficionados del Marsella dejaron perfectamente claro su sentir el domingo, desplegando pancartas hostiles dirigidas al propietario estadounidense del club, McCourt. Las protestas tuvieron lugar antes y durante su amargo duelo de la Ligue 1 contra el PSG en el Stade Velodrome.

El ambiente se enrareció aún más rápidamente cuando los locales cayeron por 2-1 ante su eterno rival. La derrota supuso un hito desastroso para el club del sur de Francia. El Marsella suma ahora cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones. Cabe destacar que esta es la primera vez en la historia que el club pierde cuatro de sus primeros cinco partidos en una campaña de la máxima categoría.