Los aficionados del Manchester United «quieren sangre nueva», pero Bruno Fernandes destaca la importancia de la renovación de Harry Maguire

Sus declaraciones llegan poco después de que Maguire ampliara su contrato con el United por un año, con opción a otro. Fernandes usó una metáfora directa para explicar cómo ven los aficionados la renovación de la plantilla.

«Harry lleva mucho tiempo aquí», declaró Fernandes a Men In Blazers Media Network. «A la gente le gusta la carne fresca: si comes la misma carne demasiado tiempo, quieres cambiar; en el fútbol pasa lo mismo.

Tienes a los mismos jugadores y la gente quiere cambiarlos; luego los cambias y, si no funciona, quiere que vuelvan. Siempre es así. A la gente le gusta lo nuevo: nombres, emoción, caras distintas con la camiseta. Y creo que Harry lo ha gestionado muy bien».