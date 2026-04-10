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Los aficionados del Manchester United «quieren sangre nueva», pero Bruno Fernandes destaca la importancia de la renovación de Harry Maguire
Fernandes reflexiona sobre el deseo de los aficionados de que se fichen nuevos jugadores
Se espera que el United fiche nuevos jugadores este verano para reconstruir el equipo tras una temporada complicada. Aunque se ha especulado con Elliot Anderson y Adam Wharton como posibles sustitutos de Casemiro, el club ha logrado primero que su veterano defensa central se quede, al menos por ahora. El capitán del United, Fernandes, opinó sobre la renovación de Maguire en Old Trafford. El centrocampista advirtió que la afición a menudo valora a los veteranos solo cuando se marchan.
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Fernandes elogia la fortaleza y la importancia de Maguire
Sus declaraciones llegan poco después de que Maguire ampliara su contrato con el United por un año, con opción a otro. Fernandes usó una metáfora directa para explicar cómo ven los aficionados la renovación de la plantilla.
«Harry lleva mucho tiempo aquí», declaró Fernandes a Men In Blazers Media Network. «A la gente le gusta la carne fresca: si comes la misma carne demasiado tiempo, quieres cambiar; en el fútbol pasa lo mismo.
Tienes a los mismos jugadores y la gente quiere cambiarlos; luego los cambias y, si no funciona, quiere que vuelvan. Siempre es así. A la gente le gusta lo nuevo: nombres, emoción, caras distintas con la camiseta. Y creo que Harry lo ha gestionado muy bien».
El resurgimiento del Manchester United bajo la dirección de Carrick
El nuevo contrato de Maguire llega en un momento de transición en Old Trafford, tras el nombramiento del entrenador interino Michael Carrick y la marcha de Ruben Amorim. Bajo Carrick, el United ha subido al tercer puesto de la Premier League y lucha por volver a la Liga de Campeones. Fernandes destacó que el defensa inglés ha sido clave en el reciente resurgimiento del club.
«Ha sido muy importante en muchos momentos con nosotros y se merece este reconocimiento del club porque también es muy importante para el equipo y el vestuario», añadió. «Perder a alguien con su experiencia y su voz en una temporada en la que las cosas van a cambiar sería diferente; seguimos necesitando algunos pilares que se queden y muestren lo que debemos hacer de forma diferente para tener más éxito».
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¿Y ahora qué?
Los Red Devils llegan a la recta final de la temporada con el objetivo de asegurarse un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Actualmente son terceros, lo que les acerca a la Liga de Campeones. El equipo de Carrick recibe al Leeds United el lunes y visita al Chelsea el próximo fin de semana.