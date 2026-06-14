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Los aficionados del Liverpool están desconcertados por una extraña publicación de Darwin Núñez en redes sociales, al tiempo que se presiona a Andoni Iraola para que fiche de nuevo al delantero uruguayo
El delantero uruguayo queda libre de forma inesperada
Núñez, de 26 años, es agente libre tras rescindir su contrato con el Al-Hilal. Llegó a Arabia Saudí el año pasado, pero la incorporación de Karim Benzema le marginó. Liverpool tiene la opción de ficharlo gratis y devolverlo a la Premier League.
Con los Reds valorando opciones tras la lesión de Hugo Ekitike, fichar a un internacional con experiencia gratis podría ser irresistible. Su potencia y presión encajan con el estilo agresivo que impone el nuevo técnico, Andoni Iraola. En su anterior etapa en Anfield marcó 40 goles y dio 26 asistencias en 143 partidos, cifras que, sumadas a su trabajo incansable, aún le granjean el afecto de parte de la afición del Kop.
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Una publicación en redes sociales desata rumores de reencuentro.
Tras los rumores sobre su repentina disponibilidad, el equipo de redes sociales del Liverpool desató confusión en X al publicar: «Hoy hace cuatro años que Darwin Núñez se unió a los Reds». Aunque es una publicación habitual con motivo de un aniversario, el momento elegido ha llamado la atención de la afición, dada la situación contractual actual del delantero. Los seguidores se preguntaron por qué el club resaltaría a un jugador que se fue tras una breve etapa, lo que hizo creer a muchos que un anuncio de «bienvenida de vuelta» era inminente.
Los aficionados reaccionan ante una publicación enigmática y un posible regreso
La publicación del club generó una reacción inmediata en las redes, con aficionados entre el entusiasmo y la desconfianza. @CalvinCaleb7 respondió: «¡Pensé que era la bienvenida a Darwin!». @TheKopoholic añadió: «Que vuelva a casa».
@pathless__path compartió ese entusiasmo y destacó su encaje táctico con el nuevo entrenador: «Jajaja, pensé que Núñez volvía y ya estaba listo para bailar de alegría. Fichadlo gratis; conoce el club y lo dará todo por el equipo».
Algunos, como @ateenfc, confiaron en que «la admin sabe lo que hace», mientras que @TeeRobinho opinó que el club solo buscaba «sondear si los aficionados lo quieren de vuelta». @TaintlessRed lo vinculó a los rumores de fichaje: «Es curioso que tuiteen sobre su llegada hace cuatro años; no lo hacen con otros que se fueron. ¿Será que quieren traerlo de vuelta como agente libre?».
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El Barcelona y sus rivales de la Premier League se vigilan.
Liverpool no es el único interesado en Núñez, de 26 años. Mundo Deportivo asegura que Barcelona lo sigue como posible recambio económico de Robert Lewandowski. En Inglaterra, Chelsea y Newcastle también lo siguen para reforzar su ataque. Si Liverpool quiere ficharlo, debe actuar rápido pese a las dudas sobre su puntería.
Los Reds deben valorar si su conocimiento de la ciudad compensa su bajo acierto ante la portería (11 % de conversión). Los aficionados se dividen entre ilusión y dudas, pero la posibilidad de ficharlo gratis tras haber costado 64 millones de libras sigue siendo uno de los grandes atractivos del mercado. De momento, la actividad del Liverpool en redes sociales ha hecho que Núñez vuelva a ser tema de conversación en Merseyside.