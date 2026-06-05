El departamento de prensa del FC Bolonia se ha visto muy sorprendido estos días. Mientras que, por lo general, recibir 100 o más comentarios en las publicaciones de las redes sociales de este equipo de la primera división italiana es una auténtica rareza, un anuncio ha batido todos los récords. Domenico Tedesco será el nuevo entrenador de los Rossoblu; el técnico, de 40 años, ha firmado hasta 2028 con una opción de renovación por un año más.
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¡Los aficionados del Fenerbaçe se despidieron de él entre lágrimas! ¿Por qué el departamento de prensa del Bolonia se sorprendió con lo de Domenico Tedesco?
En X hay más de 1200 comentarios sobre su despido, casi todos de aficionados del Fener. Tedesco fue destituido de forma inesperada a finales de abril tras la segunda derrota liguera.
Esa decisión enfureció tanto a los apasionados seguidores que el presidente Sadettin Saran anunció, solo un día después, que no se presentaría a las elecciones del fin de semana. Los aficionados del Fener demostraron en el mundo real lo mucho que querían a Tedesco. En nada menos que dos aeropuertos.
A su salida de Estambul y a su llegada a Stuttgart se vivieron escenas de asedio; los seguidores se despidieron entre lágrimas, y el técnico solo pudo avanzar gracias a la policía y los servicios de seguridad.
Tedesco se mantuvo invicto en sus primeros 22 partidos con el Fenerbaçe.
Con objetividad, no extraña la emotiva reacción de los aficionados. Tedesco devolvió el éxito al Fener, aunque sin títulos inmediatos. Su balance en el Bósforo es notable.
Llegó en la 5.ª jornada de la Süper Lig, con un plantel moldeado a imagen de José Mourinho. En sus primeros 22 partidos ligueros se mantuvo invicto y, en enero, llevó la Supercopa a Kadiköy por primera vez en once años. Además, hasta su destitución, Fener aspiraba al primer título liguero en doce años.
Y lo logró pese a varias adversidades: trece días después de su llegada, el presidente Ali Koç, que lo fichó, fue reemplazado por Saran. A principios de diciembre, el capitán Mert Hakan Yandas ingresó en prisión preventiva por el escándalo de apuestas revelado en otoño, y una oleada de lesiones afectó a más de media docena de jugadores.
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Guendouzi comparó a Tedesco con Emery
Tras cinco días amargos, la directiva despidió de forma repentina al querido entrenador. El equipo cayó en cuartos de final de la Copa ante el Konyaspor tras prórroga y luego perdió el campeonato al caer 0-3 en el derbi contra el Galatasaray, que acabó proclamándose campeón.
La decisión pilló por sorpresa a Tedesco: «Acabábamos de hablar de renovar el contrato», declaró a la dpa. «Ahora, tras la segunda derrota liguera, tomamos caminos separados. Esto demuestra lo volátil que es el fútbol. Cuando llegué, el objetivo era construir algo sostenible; queríamos hacer las cosas de manera distinta al pasado».
Matteo Guendouzi, exjugador del Hertha fichado en enero, lo elogió tras su salida: «Gracias por todo lo que has hecho por mí, entrenador. Ha sido un privilegio trabajar con alguien tan magnífico».
- AFP
La reputación de Tedesco en el extranjero es muy distinta a la que tiene en Alemania.
Tedesco solo dirigió al Fener siete meses, pero su promedio de 2,0 puntos por partido igualó el de sus tres antecesores. Antes, Mourinho (2,02), Ismail Kartal (2,4) y Jorge Jesus (2,23) vivieron la misma situación. En 45 partidos oficiales con el Fener, Tedesco ganó 26 y perdió solo 7, logrando un promedio de 2,0 puntos por encuentro, el mejor de sus seis etapas como técnico.
En su séptima etapa y quinto país, no tardó en recalar en el Bolonia. Nunca ha estado más de siete meses inactivo, y tampoco ha cumplido dos años en ningún club.
Su talón de Aquiles es la imagen que tiene en Alemania: allí aún se le critica por su paso por el Schalke 04 (julio de 2017 a marzo de 2019), pese a que acabó subcampeón de liga y alcanzó los octavos de la Champions.
- AFP
Tedesco sigue siendo venerado como una leyenda en Aue
A diferencia de etapas posteriores, Tedesco apostó entonces por un fútbol pragmático. Muchos criticaban el «fútbol más feo de un segundo clasificado», pero pocos recordaban su experiencia previa en la segunda división alemana.
Tedesco, de 31 años, acababa de debutar como técnico profesional cuatro meses antes, en un Aue de Segunda División que luchaba por no descender. Pese a ello, desde el primer partido en Erzgebirge Aue cambió la dinámica: promedió 1,82 puntos en once jornadas y evitó el descenso. Por eso, aún es una leyenda en Wismut.
Tras su paso por el Schalke, fichó por el Spartak de Moscú; la pandemia lo obligó a regresar a Alemania tras 20 meses, pese a que el club deseaba retenerlo. Luego se incorporó al RB Leipzig. En su primera temporada ganó la Copa DFB y llevó al equipo a semifinales de la Europa League. Rechazó una renovación anticipada y, tras cinco jornadas de Bundesliga, fue destituido.
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Tedesco también recibió solicitudes de Inglaterra y Alemania
En 2023, Tedesco debutó como seleccionador de Bélgica. En su segundo partido venció a Alemania por primera vez en 69 años, y los Diablos Rojos no perdieron en 16 meses. En la Eurocopa de Alemania no brillaron, pero cayeron en octavos por un autogol en el 85’ ante la favorita Francia.
Estos números hacen que su reputación en Alemania parezca injustificada. Fuera de la República Federal su prestigio es alto: la prensa italiana lo presentó como el técnico ideal para el Bolonia, sinónimo de fútbol ofensivo, presión alta y posesión, además de flexibilidad táctica.
Según SPOX, tuvo ofertas de Inglaterra y Alemania, pero desde hace años desea entrenar en el país natal de sus padres. Napoli y Atalanta ya intentaron ficharlo antes.
- AFP
Sartori, del Bolonia, llevaba tiempo intentando fichar a Tedesco.
Giovanni Sartori, director técnico del Bolonia desde 2022 y antes en Bérgamo durante casi ocho años, por fin ha cerrado el acuerdo con Tedesco. Ambos se conocían desde hacía tiempo y ya se habían contactado antes de la destitución del entrenador en Estambul.
Tras su turbulenta etapa en el Fenerbaçe, el entorno tranquilo de Bolonia le sentará bien. Fundado en 1909, el club atesora una gran tradición y vive un momento brillante: en 2024 regresó a la Liga de Campeones tras 60 años y, un año después, rompió una sequía de 51 sin títulos al ganar la Coppa Italia.
Su antecesor, Vincenzo Italiano, dejó al equipo en un respetable octavo lugar, a un paso de la clasificación europea.
Todavía no se conoce su rival de debut. Quizá la nueva directiva del Fener conceda un último deseo a sus aficionados: un amistoso contra el Bolonia, ahora que Tedesco lo dirige.