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Los aficionados del Chelsea y del Estrasburgo protestarán JUNTOS contra los propietarios de BlueCo
Una alianza transfronteriza contra la propiedad
En lo que supone una escalada significativa del malestar entre la afición, el grupo de protesta del Chelsea NotAProjectCFC ha confirmado una manifestación conjunta con cuatro importantes organizaciones de aficionados del Estrasburgo, según informa The Telegraph. Esta muestra internacional de solidaridad está prevista para el sábado 18 de abril, antes del partido que el Chelsea disputará en casa contra el Manchester United. Se espera que miembros de Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Federation des Supporters du RCS y Pariser viajen desde Francia a Londres.
- AFP
Desafío desde las gradas y desde la sala de juntas
La marcha tiene como objetivo presentar un frente unido contra el modelo multiclub implementado por el consorcio BlueCo, que, según los aficionados, está socavando los valores e identidades tradicionales de ambas instituciones. Los grupos de protesta han publicado un comunicado muy crítico sobre la situación actual de sus clubes: «Como consecuencia de la continua erosión de los valores en ambos clubes de fútbol, hemos decidido unirnos para actuar con un mensaje claro y unánime: ¡Fuera BlueCo!
«Los miembros de Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Federation des Supporters du RCS y Pariser han accedido amablemente a viajar a Londres y marchar junto a nosotros en una marcha de protesta hacia Stamford Bridge antes del partido».
Crisis de identidad en el oeste de Londres y en Alsacia
Las tensiones han llegado a un punto crítico tras una temporada marcada por la agitación. La afición del Estrasburgo está harta de una política de fichajes centrada exclusivamente en los jóvenes, mientras que el fichaje del entrenador Liam Rosenior por el Chelsea en enero, procedente del equipo francés, ha avivado aún más las acusaciones de que el Estrasburgo está siendo tratado como un club cantera.
«Invitamos a los seguidores de ambos clubes a unirse a nosotros en esta marcha», concluía el comunicado de los aficionados. «Pretendemos sacar a la luz no solo la incompetencia y la mala gestión del Chelsea, sino también las restricciones impuestas por la propiedad de múltiples clubes, donde equipos como el Estrasburgo están siendo despojados de su identidad y donde grupos de aficionados de larga tradición y respetados están siendo censurados y reprimidos por una propiedad brutal. Creemos que este podría ser un momento trascendental en la historia del fútbol, en el que aficionados de clubes de países distintos se unirán para hacer lo correcto no solo para nuestros clubes individualmente, sino para el deporte en general. Juntos podemos forzar el cambio».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Chelsea ocupa actualmente la sexta posición en la Premier League y aún se está recuperando de su eliminación de las competiciones europeas a manos del París Saint-Germain. Su rendimiento reciente ha sido irregular, ya que solo ha ganado uno de sus últimos tres partidos en todas las competiciones. Su próximo rival en la Premier League será el Everton.
Por su parte, el Estrasburgo ocupa la octava posición en la Ligue 1 con 37 puntos en 26 partidos, a seis puntos de una plaza europea para la próxima temporada. Ahora se prepara para enfrentarse al Nantes el domingo.
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