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Los aficionados del Borussia Dortmund abuchearon a Nico Schlotterbeck un día después de que el defensa firmara un contrato a largo plazo, debido a la cláusula de rescisión con su «club de ensueño»
El ambiente se enrarece en el Signal Iduna Park
La luna de miel del nuevo contrato de Schlotterbeck duró menos de 24 horas. Antes del partido contra el Bayer Leverkusen, parte de la «Muralla Amarilla» silbó y abucheó al defensa de 26 años. La tensión persistieron durante todo el encuentro cada vez que tocaba el balón.
La frustración de la grada se sumó a la decepción deportiva: un zapatazo de Robert Andrich desde lejos, a 119,4 km/h, decidió el partido en el 42’. La derrota dolió, pero más aún el distanciamiento entre la afición y uno de sus baluartes defensivos.
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La polémica cláusula de rescisión del «Mundial»
La afición está enfadada por los detalles de la renovación. Aunque el acuerdo le vincula al club por otros cinco años, el contrato incluye la «cláusula del Mundial», una cláusula de rescisión de entre 50 y 60 millones de euros que, según se informa, entrará en vigor este verano para unos pocos clubes europeos de élite. Eso hace que la renovación a largo plazo parezca un acuerdo temporal.
Los seguidores ven la renovación como una táctica para proteger su valor de mercado, no como un gesto de lealtad. El excentrocampista Sami Khedira resumió el malestar en DAZN: «Si renuevas y te vas tres meses después, a nadie le gusta, menos en un entorno tan emotivo como Dortmund. Por eso están indignados».
Incertidumbre sobre el futuro a pesar del acuerdo a largo plazo
La cláusula de rescisión ha atraído el interés de grandes clubes como el Real Madrid y el Bayern de Múnich. No obstante, su fichaje por el Allianz Arena parece poco probable: el director deportivo bávaro, Max Eberl, duda de sus cualidades y de su ajuste al nivel del equipo tras la renovación de Dayot Upamecano.
El Dortmund debe ahora gestionar a un jugador cada vez más impopular entre la afición. Aún no se sabe si Schlotterbeck seguirá en el club tras el verano o activará su cláusula de salida, pero la relación con los aficionados ya está deteriorada.
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Dificultades en el campo para Kovac
Más allá de la renovación de Schlotterbeck, que aún no convence a la afición del BVB, el Dortmund sufrió para superar a un Leverkusen muy resistente. El ataque local fue ineficaz: solo creó dos ocasiones, un disparo de Svensson en el 17’ y un remate al larguero de Guirassy en el 83’. El Leverkusen se replegó y golpeó con precisión letal. La falta de chispa creativa dejó a la afición local frustrada.
Kovac intentó revertir la situación con tres cambios entre el 59 y el 65, sin éxito. El Leverkusen, ordenado y certero, sumó tres puntos que lo colocan quinto en la Bundesliga.