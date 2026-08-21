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Los aficionados del Atlético de Madrid protagonizan una protesta airada en el campo de entrenamiento contra Julián Alvarez, vinculado con el Barcelona
Los aficionados furiosos exigen una salida
La furia entre los aficionados del Atlético se desbordó en la ciudad deportiva del club, donde se colocaron pancartas con el mensaje "Julian fuera" y carteles con su dorsal 19 tachado. Esa reacción visible llegó después de los cánticos insultantes dirigidos al delantero durante el estreno liguero del miércoles contra el Malaga en el Estadio Metropolitano. La relación del atacante de 26 años con la afición se ha deteriorado rápidamente después de que expresara abiertamente su deseo de marcharse al Barcelona este verano.
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El entrenador resta importancia al estado físico
Diego Simeone ha intentado rebajar la tensión en el vestuario insistiendo en que Alvarez sigue siendo una pieza central en sus planes, pese a que el delantero solicitó formalmente un traspaso durante el parón entre temporadas.
En la previa del choque del martes contra el Malaga, Simeone sostuvo que la ausencia del argentino se debió únicamente a su estado físico de cara al partido, y reiteró que sigue considerándolo el mejor jugador de la plantilla y que espera que tenga minutos contra el Villarreal el domingo.
El gigante catalán se topa con un obstáculo
Desde su llegada procedente del Manchester City en el verano de 2024, Alvarez ha sido una pieza clave en ataque para el Atlético de Madrid, con 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos. Aunque, según se informa, el Atlético abrió la puerta a un traspaso al Arsenal, el delantero, con contrato hasta junio de 2030, sigue centrado únicamente en fichar por el equipo de Hansi Flick. Sin embargo, la negativa rotunda del club de la capital a negociar ha llevado ahora a los gigantes catalanes a explorar objetivos alternativos para el ataque.
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Un recibimiento hostil espera al delantero
Simeone afronta una tarea delicada para reintegrar a Alvarez de cara al partido en casa del domingo contra el Villarreal, sobre todo con el también delantero Alexander Sorloth de baja por lesión. El cuerpo técnico también debe integrar con rapidez al nuevo refuerzo defensivo Cristian 'Cuti' Romero para estabilizar al equipo en medio del creciente malestar fuera del campo. Si Alvarez juega, le espera una dura prueba de carácter bajo la implacable mirada de la afición local mientras se acerca el cierre del mercado de fichajes.
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