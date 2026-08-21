Diego Simeone ha intentado rebajar la tensión en el vestuario insistiendo en que Alvarez sigue siendo una pieza central en sus planes, pese a que el delantero solicitó formalmente un traspaso durante el parón entre temporadas.

En la previa del choque del martes contra el Malaga, Simeone sostuvo que la ausencia del argentino se debió únicamente a su estado físico de cara al partido, y reiteró que sigue considerándolo el mejor jugador de la plantilla y que espera que tenga minutos contra el Villarreal el domingo.