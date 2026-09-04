Quien ha salido a defender a David de la polémica de los aficionados por sus aparentes kilos de más ha sido alguien que ha escrito páginas importantes de la historia reciente del Atlético y que, sin duda, es un ídolo para buena parte del público. Se trata de Antoine Griezmann, que intervino con un comentario debajo de un vídeo de Instagram publicado para atacar al canadiense. El futbolista francés, hoy en Orlando de la MLS, provocó con estas palabras: "Igual eres tú el que tiene sobrepeso, pequeño monstruo".