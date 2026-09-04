Jonathan David enciende de inmediato el debate también en Madrid. En el centro de las críticas por parte de los aficionados del Atlético, la forma física con la que el canadiense, llegado de la Juventus cedido con opción de compra, se ha presentado en su nuevo club, definida como deficiente. "Necesitamos al jugador que era en el Lille", explicó el Cholo al hablar del nuevo refuerzo ofensivo del Atlético.
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Los aficionados del Atlético critican a David: «Con sobrepeso». Pero Griezmann lo defiende y Simeone lo anima
Las críticas de los aficionados
Su debut absoluto aún está por producirse, pero estos días el futbolista de la generación de 2000 está llevando a cabo sus primeros entrenamientos con el equipo de Simeone. Sin embargo, en las redes sociales los aficionados lo critican, ya que de hecho han aparecido diversos comentarios y publicaciones sobre su estado de forma, aparentemente no en su mejor momento.
GRIEZMANN LE DEFIENDE
Quien ha salido a defender a David de la polémica de los aficionados por sus aparentes kilos de más ha sido alguien que ha escrito páginas importantes de la historia reciente del Atlético y que, sin duda, es un ídolo para buena parte del público. Se trata de Antoine Griezmann, que intervino con un comentario debajo de un vídeo de Instagram publicado para atacar al canadiense. El futbolista francés, hoy en Orlando de la MLS, provocó con estas palabras: "Igual eres tú el que tiene sobrepeso, pequeño monstruo".
La Juventus observa
La aventura en Madrid del exjugador de la Juventus no ha empezado, por tanto, de la mejor manera: la Juventus observa con interés, porque en junio tendrá que volver a discutir el posible traspaso con el Atlético, en función del rendimiento del canadiense entre LaLiga, la Champions y la Copa del Rey.
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