AFP
Traducido por
Los aficionados de la Roma presentan una petición contra el fichaje de Mason Greenwood, delantero del Marsella, considerado «una de las figuras más polémicas del fútbol moderno»
Fichaje y méritos deportivos
La Roma podría fichar a Greenwood por 50 millones de euros (43 millones de libras/57 millones de dólares). El Marsella, obligado a vender por la normativa financiera, pese a sus 48 goles en 81 partidos. La Roma busca refuerzos ofensivos, pero la operación divide a la afición.
Antes marcó 35 goles en 129 partidos con el Manchester United y 10 en 36 con el Getafe. Pese a ello, hoy los aficionados han lanzado una petición para bloquear el fichaje, que ya roza las 500 firmas.
- AFP
Detención, repercusiones comerciales y autorización judicial
En enero de 2022 la Policía del Gran Mánchester detuvo a Greenwood tras publicarse en redes sociales fotos de lesiones graves de su novia y una grabación de presuntos malos tratos. El Manchester United lo suspendió, Nike rescindió su contrato y EA Sports lo eliminó de FIFA.
En febrero de 2023, la Fiscalía retiró los cargos tras la retirada de testigos clave y nuevas pruebas. A pesar de ello, la presión pública y las objeciones de organizaciones contra la violencia impidieron su regreso al United. En agosto, el club decidió que debía buscar otro destino, lo que llevó a sus traspasos al Getafe y luego al Marsella.
Los valores del club y la oposición de la afición
Los seguidores de la Roma afirman que fichar a Greenwood contradice las campañas contra la violencia de género, como «Amami e Basta».
La petición de los aficionados reza así: «Nos oponemos al fichaje de Mason Greenwood por parte del AS Roma. Esta postura no se basa en hostilidad personal ni en negar la posibilidad de reconstruir una carrera. Se basa en la convicción de que todo club de fútbol tiene el derecho —y la responsabilidad— de elegir quién representa su escudo. Greenwood se ha visto envuelto en graves polémicas fuera del terreno de juego, como problemas disciplinarios con la selección de Inglaterra y acusaciones de violencia doméstica y sexual que han acaparado la atención mundial. Más allá de su futuro legal, esos hechos marcan su imagen pública y lo convierten en una de las figuras más polémicas del fútbol moderno».
- AFP
¿Qué les depara el futuro a Roma y Greenwood?
El Roma aún no ha respondido a la petición ni confirmado su interés en fichar a Greenwood. A medida que avanza el mercado, la directiva debe valorar la inversión deportiva frente al rechazo de la afición y los riesgos comerciales. Greenwood seguirá preparándose con el Marsella, donde marcó 26 goles y dio 11 asistencias en 45 partidos, a la espera de una oferta formal.