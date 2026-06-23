La Roma podría fichar a Greenwood por 50 millones de euros (43 millones de libras/57 millones de dólares). El Marsella, obligado a vender por la normativa financiera, pese a sus 48 goles en 81 partidos. La Roma busca refuerzos ofensivos, pero la operación divide a la afición.

Antes marcó 35 goles en 129 partidos con el Manchester United y 10 en 36 con el Getafe. Pese a ello, hoy los aficionados han lanzado una petición para bloquear el fichaje, que ya roza las 500 firmas.