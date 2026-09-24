El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, aclaró la situación en torno a la prueba de Erling Haaland en el FC Copenhague en 2017 antes del partido de la UEFA Nations League del jueves contra Noruega. En su rueda de prensa en el Ullevaal Stadion, Riemer abordó su papel durante la estancia de una semana de Haaland en Dinamarca cuando era joven.

En aquel momento, el seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, era el entrenador del FCK, mientras que Riemer trabajaba como entrenador del equipo sub-19 del club.

Solbakken exculpó públicamente a Riemer durante su propia comparecencia ante los medios y confirmó que su antiguo asistente no tuvo ninguna responsabilidad en que no se fichara al delantero.