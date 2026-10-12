Los 10 mejores terceros uniformes de la temporada 2026-27 y dónde comprarlos

Hubo un tiempo en que la tercera equipación de un club cumplía una función puramente práctica: era una alternativa de emergencia para resolver una coincidencia de colores un domingo por la tarde. Hoy es la joya de la corona de la moda futbolística.

Para la temporada 2026-27, los gigantes de la ropa deportiva y los clubes de primera división han convertido la tercera equipación en un lienzo para dar rienda suelta a la creatividad. Mientras las equipaciones locales están ligadas a la tradición y las camisetas visitantes se mantienen dentro de lo convencional, las nuevas terceras equipaciones apuestan con fuerza por la cultura de la moda urbana, la nostalgia de los archivos y los diseños gráficos atrevidos.

Desde escudos retro inspirados en los años 90 hasta llamativas combinaciones de colores pensadas para llevarse mucho más allá de los tornos del estadio, los lanzamientos de esta temporada difuminan la frontera entre la ropa de partido y la moda de calle.

GOAL repasa las mejores terceras equipaciones de la temporada 2026-27 y clasifica los lanzamientos que más han destacado.