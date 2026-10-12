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best 2026-27 third kitsGOAL / various
Renuka Odedra
Traducido por

Los 10 mejores terceros uniformes de la temporada 2026-27 y dónde comprarlos

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Clasificación de las equipaciones más elegantes de la nueva temporada.

Hubo un tiempo en que la tercera equipación de un club cumplía una función puramente práctica: era una alternativa de emergencia para resolver una coincidencia de colores un domingo por la tarde. Hoy es la joya de la corona de la moda futbolística.

Para la temporada 2026-27, los gigantes de la ropa deportiva y los clubes de primera división han convertido la tercera equipación en un lienzo para dar rienda suelta a la creatividad. Mientras las equipaciones locales están ligadas a la tradición y las camisetas visitantes se mantienen dentro de lo convencional, las nuevas terceras equipaciones apuestan con fuerza por la cultura de la moda urbana, la nostalgia de los archivos y los diseños gráficos atrevidos.

Desde escudos retro inspirados en los años 90 hasta llamativas combinaciones de colores pensadas para llevarse mucho más allá de los tornos del estadio, los lanzamientos de esta temporada difuminan la frontera entre la ropa de partido y la moda de calle.

GOAL repasa las mejores terceras equipaciones de la temporada 2026-27 y clasifica los lanzamientos que más han destacado.

  • AS Monaco third kit 2026-27Mizuno

    AS Mónaco

    Alejándose de su tradicional división diagonal, la tercera equipación del AS Monaco para 2026–27 presenta una serena base verde espuma de mar cubierta por un estampado fluido de textura marmoleada. Los remolinos en turquesa pálido recorren la prenda y evocan sutilmente la Riviera francesa, mientras que los ribetes azul marino enmarcan el cuello y los puños y aportan un marcado contraste. El escudo monocromático azul marino y la disposición minimalista del patrocinador completan un diseño fresco, de inspiración costera y pensado para el escenario mediterráneo.



  • RB Leipzig 2026-27 kit PUMA

    RB Leipzig

    Puma y el RB Leipzig han presentado una elegante tercera equipación para la temporada 2026–27, diseñada para acaparar todas las miradas bajo los focos de la Champions League. La camiseta combina las prestaciones para el terreno de juego con un inconfundible estilo urbano: sobre una base Blue Jewel de azul marino intenso, luce un llamativo diseño geométrico en varios tonos de azul y rojo que cubre la parte frontal y los hombros. Los nítidos detalles blancos completan una propuesta atrevida y moderna que marca la pauta para los lanzamientos europeos de este año.


  • St Johnstone 2026-27 third kitPUMA

    St Johnstone

    La tercera equipación del St Johnstone combina prendas deportivas modernas de alto rendimiento con la arraigada tradición escocesa en una estética elegante e imponente. La camiseta presenta un llamativo fondo negro intenso sobre el que destaca el tartán oficial del St Johnstone, estampado mediante sublimación en la parte delantera para celebrar la identidad local del club.


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  • Coventry City 2026-27 third kit Hummel

    Coventry City

    El Coventry City deja atrás su característico azul celeste en una tercera equipación de un intenso violeta, con un dinámico gráfico blanco de semitonos que se difumina por la parte inferior de la camiseta. Los logotipos blancos monocromáticos, la espalda morada lisa y los característicos chevrones de Hummel en los hombros dan estructura a un llamativo color de base. Es una alternativa enérgica, con aire de moda urbana, que ofrece al Coventry City una nueva imagen atrevida para sus partidos a domicilio.


  • Genoa 2026-27 third kit Kappa

    Génova

    Como homenaje a la rica tradición marítima del Genoa, Kappa presenta una tercera camiseta de color blanco roto con finas rayas horizontales en los clásicos tonos rossoblù. Destaca un emblema del grifo de aire retro y diseño simplificado, acabado en dorado metalizado a juego con el ribete del cuello y las clásicas bandas a rayas de los hombros. De líneas depuradas, elegante y con estilo natural, combina la sastrería italiana con un motivo náutico a la altura del club de fútbol más antiguo de Italia.



  • Arsenal third kit adidas

    Arsenal

    La tercera equipación del Arsenal para la temporada 2026–27 reinterpreta una combinación de colores muy querida por la afición: luce un suave amarillo canario con un elaborado patrón de rayos en zigzag sobre el pecho. El azul marino oscuro domina las franjas de los hombros, los paneles laterales y el escudo retro del cañón, mientras que unos discretos hilos burdeos recorren el cuello redondo acanalado y los puños. Inspirada en las equipaciones de visitante de principios de los años 90, combina a la perfección la nostalgia del norte de Londres con la estética de la ropa deportiva moderna.


  • Celta Vigo 2026-27 third kit Hummel

    Celta de Vigo

    El Celta de Vigo hace un guiño atrevido y nostálgico a la estética retro de los años 90, al tiempo que celebra los colores emblemáticos del club. La camiseta llama la atención por su base roja intensa, adornada con un llamativo dibujo vertical de rombos tejido a lo largo del torso en tonos azul celeste tradicional y azul marino oscuro. El corte retro define la parte superior, con un elegante cuello tipo polo azul marino oscuro, un fino ribete y puños de las mangas a juego. El conjunto crea una imagen dinámica de inspiración vintage para el Celta en sus desplazamientos.

  • CF Montreal 2026-27 third kit adidas

    CF Montreal

    adidas y el CF Montréal han presentado una obra maestra cargada de nostalgia con su tercera camiseta de 2026, una de las piezas más destacadas de la Archive Collection de la MLS. La equipación recupera el escudo clásico original del Montreal Impact y rinde homenaje a la historia del club con un fondo degradado en azul claro y blanco, atravesado por sutiles líneas horizontales onduladas y rematado con detalles negros. Una discreta inscripción «1993» en el borde inferior recuerda el primer partido profesional del club como visitante. El diseño combina la nostalgia de los años 90 con una estética actual para el terreno de juego.

  • AC Monza 2026-27 third kit Nike

    AC Monza

    Inspirada en la velocidad y el glamour del famoso circuito de carreras de su ciudad, la tercera camiseta del AC Monza presenta una discreta base negra mate atravesada por el centro por una doble franja de competición en rojo carmesí y blanco. Un sutil dibujo jacquard a cuadros, del mismo tono que la base, está tejido en los paneles laterales, mientras que los bordados en dorado intenso del escudo y los logotipos de los patrocinadores realzan el conjunto. El resultado es un diseño inspirado en el podio, creado para un club que está dando que hablar en la máxima categoría del fútbol italiano.

  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Juventus

    Inspirada en el significado latino del nombre del club, «juventud», la tercera camiseta de la Juventus para la temporada 2026–27 presenta un fondo negro intenso, como la tinta, animado por sutiles motivos de brasas ascendentes a lo largo del bajo. Todos los detalles, desde el estilizado escudo con la «J» y las tres estrellas hasta el remate de la parte posterior del cuello, lucen un dorado brillante de acabado cepillado. Es un diseño sencillo y de alta gama que sustituye los gráficos llamativos por una elegancia oscura y refinada.