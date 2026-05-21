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Loris Karius podría rechazar volver a la Serie A y firmar un nuevo contrato con el Schalke, tras su clave labor en el ascenso a la Bundesliga
La redención de Karius en Gelsenkirchen
Karius, de 32 años, ha dejado atrás sus problemas y fue clave en el título de la 2. Bundesliga que dio el ascenso al Schalke. Llegó en enero de 2025 y se consolidó como uno de los jugadores más fiables del equipo.
Todo indica que renovará: según Sky Sports, está a punto de firmar un nuevo contrato con el Schalke pese al interés de varios clubes de la Serie A.
- AFP
Karius aporta estabilidad al Schalke
La decisión del exguardameta del Liverpool supone un gran impulso para el club, que se prepara para volver a la Bundesliga, y garantiza la estabilidad en un puesto que ha sido inestable en las últimas temporadas.
Desde la partida de Manuel Neuer al Bayern Múnich en 2011, el Schalke no encontraba un sucesor estable y sufría constantes debates sobre su portero titular.
Reforzar la portería
El Schalke trabaja para asegurar la continuidad de Kevin Müller como primer suplente. Llegó cedido en enero de 2026 desde el Heidenheim y, tras perder protagonismo, ha impresionado con su profesionalidad y sólidas actuaciones cada vez que jugó.
El club está satisfecho con la dupla Karius-Müller y confía en que ambos formen parte de la plantilla de regreso a la Bundesliga, lo que aporta una inusual claridad en la posición.
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Superar el obstáculo del Heidenheim
El único escollo para el traspaso definitivo de Müller es su club, el 1. FC Heidenheim, que tras descender pide una indemnización por el veterano portero. El Schalke está dispuesto a pagar una pequeña suma y cerrar el acuerdo en semanas.
Con ambos porteros asegurados, el Schalke podrá centrarse en otras posiciones, manteniendo la base defensiva que les llevó al ascenso de cara a la Bundesliga.