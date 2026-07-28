En un video publicado en sus cuentas personales de redes sociales, Cucurella reflexionó sobre su trayectoria en el oeste de Londres, en la que superó un comienzo difícil para ganar la UEFA Conference League 2024-25 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Expresando su profunda gratitud a todos en el club, el internacional español declaró: "Hola Blues, después de cuatro temporadas juntos, es hora de decir adiós. He tenido algo de tiempo para reflexionar y recordar lo que hemos vivido juntos.

"Llegué aquí siendo un joven con el sueño de ganar muchos trofeos y jugar en la Champions League. Tuvimos un comienzo difícil, es cierto, pero con trabajo duro y esfuerzo pudimos darle la vuelta.

"Gracias a este club y a sus altas expectativas, hoy puedo decir honestamente que Londres siempre será mi hogar y ustedes siempre serán parte de mi historia."











