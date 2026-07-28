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«Londres siempre será mi hogar» - Marc Cucurella publica video de despedida del Chelsea más de un mes después de concretar su traspaso al Real Madrid por 52 millones de libras
Cucurella publica una emotiva despedida
Cucurella ha publicado un emotivo mensaje de despedida a los aficionados del Chelsea tras completar su traspaso de 52 millones de libras al Madrid. Hizo 115 apariciones en la Premier League a lo largo de un período de cuatro temporadas en Stamford Bridge tras su llegada desde el Brighton en 2022. Aunque el acuerdo con el Madrid se cerró a mediados de junio durante la Copa del Mundo, a Cucurella se le concedió una licencia prolongada después de ayudar a España a levantar el trofeo antes de unirse a sus nuevos compañeros de equipo de Los Blancos.
El defensor recuerda su viaje a Londres
En un video publicado en sus cuentas personales de redes sociales, Cucurella reflexionó sobre su trayectoria en el oeste de Londres, en la que superó un comienzo difícil para ganar la UEFA Conference League 2024-25 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.
Expresando su profunda gratitud a todos en el club, el internacional español declaró: "Hola Blues, después de cuatro temporadas juntos, es hora de decir adiós. He tenido algo de tiempo para reflexionar y recordar lo que hemos vivido juntos.
"Llegué aquí siendo un joven con el sueño de ganar muchos trofeos y jugar en la Champions League. Tuvimos un comienzo difícil, es cierto, pero con trabajo duro y esfuerzo pudimos darle la vuelta.
"Gracias a este club y a sus altas expectativas, hoy puedo decir honestamente que Londres siempre será mi hogar y ustedes siempre serán parte de mi historia."
El español da el último adiós
La salida de Cucurella marca el final de un capítulo significativo en su carrera en la Premier League, durante la cual evolucionó hasta convertirse en uno de los principales laterales izquierdos de Europa. El defensor enfatizó que el apoyo de los fieles de Stamford Bridge y los recuerdos de ganar trofeos con los Blues permanecerían con él para siempre.
Al cerrar su emotivo mensaje a sus compañeros de equipo y al personal, añadió: "No olvidaré escuchar mi canción en el estadio, las noches mágicas en el Bridge, los títulos que he ganado llevando este escudo y todo el amor que me mostrasteis. Ahora dejo el club siendo un hombre. He alcanzado muchos de mis sueños gracias a vosotros y quiero daros las gracias a todos por eso.
"A los entrenadores y al personal por todos los consejos que me disteis, a mis compañeros de equipo, por todo lo que hemos vivido juntos y no lo olvidaré."
- AFP
La era de Mourinho espera al Madrid
Cucurella se unirá a la preparación de pretemporada del Madrid bajo Mourinho, quien ha hecho un sensacional regreso al timón de Los Blancos tras 13 años de ausencia. Mientras tanto, el Chelsea afronta una reconstrucción inmediata de la plantilla bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso mientras busca recuperarse de un decepcionante 10.º puesto en la Premier League la temporada pasada.
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