«Londres siempre será mi casa»: Marc Cucurella publica un vídeo de despedida del Chelsea más de un mes después de cerrar su traspaso al Real Madrid por 52 millones de libras

En un vídeo publicado en sus cuentas personales en las redes sociales, Cucurella reflexionó sobre su trayectoria en el oeste de Londres, en la que superó un inicio complicado para conquistar la UEFA Conference League 2024-25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Expresando su profundo agradecimiento a todos en el club, el internacional español declaró: "Hola, Chelsea, después de cuatro temporadas juntos, ha llegado el momento de decir adiós. He tenido algo de tiempo para reflexionar y recordar lo que hemos vivido juntos.

"Llegué aquí siendo un chico joven con el sueño de ganar muchos títulos y jugar en la Champions League. Tuvimos un inicio difícil, es verdad, pero con trabajo duro y esfuerzo fuimos capaces de darle la vuelta.

"Gracias a este club y a sus altas exigencias, hoy puedo decir sinceramente que Londres siempre será mi casa y que vosotros siempre formaréis parte de mi historia."











