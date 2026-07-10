¿Está Tonali en el norte de Londres por ubicación y dinero, más que por fútbol? Al preguntarle, Murphy, excentrocampista del Tottenham —en colaboración con la casa de apuestas BetWright— dijo a GOAL: «Sería ingenuo pensar que Londres no atrae a muchos jugadores extranjeros. Lo sé por experiencia.

«Mi intuición me dice que si alguno de los grandes, es decir, el Manchester United, el Manchester City o el Liverpool, hubiera pujado por él con tanta fuerza como el Tottenham, quizá se habría ido allí. Porque anteponer el lugar a ganar títulos no es algo que harían muchos jugadores. Pero Londres es un aliciente. No sé con certeza quiénes pujaron por él.

La única ventaja que tiene ir al Tottenham, aparte de Londres, es lo que ofrece económicamente. Se han esforzado al máximo para ficharlo, algo que quizá otros clubes no hicieron.

«Otro factor —y hay que reconocerlo, tanto en él como en otros futbolistas, porque no todos piensan solo en dinero y ubicación— es la charla con el entrenador sobre minutos. Quizá, si otros clubes hubieran mostrado interés, no habría garantía de jugar siempre. No lo sé, pero he visto casos en los que un jugador elige un club donde le garantizan ser titular.

«Creo que la mezcla de ser el jugador clave en el centro del campo, un sueldo alto y Londres inclinó la balanza.

«No me gusta pensar que los jugadores se marchan solo por el dinero o la ubicación, pero ocurre. Es un fichaje fantástico y han hecho bien en conseguirlo, independientemente del coste y del salario. Creo que les mejorará mucho».