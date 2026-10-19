AFP
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¡Londres llama! El Balón de Oro anuncia una sede emblemática y un dúo de presentadores de lujo para la histórica ceremonia de su 70.º aniversario
Un escenario histórico de Londres para la noche más importante del fútbol
Por primera vez en su ilustre historia, la ceremonia del Balón de Oro se celebrará en Londres, Inglaterra, coincidiendo con el 70.º aniversario del premio. El prestigioso evento tendrá lugar en el London Palladium Theatre el lunes 26 de octubre, y la gala comenzará a las 20:00 GMT.
La ceremonia se retransmitirá a todo el mundo para que los aficionados de todos los continentes puedan ver si la vieja guardia o la nueva generación se alza con el Balón de Oro, según informa la UEFA.
Cada ganador en el London Palladium recibirá un trofeo original que podrá conservar, una tradición que aumenta el prestigio del evento. France Football fabrica cada año un nuevo trofeo original para cada categoría, aunque figuras legendarias como Diego Maradona y Pele recibieron premios honoríficos en vida. Con el regreso de la ceremonia a Londres, la atención sigue centrada en el periodo de evaluación y en los estrictos criterios que emplea el jurado internacional de periodistas.
- ZUMA Press Wire
Henry y Scott, confirmados como presentadores del Balón de Oro
Dos caras conocidas de las retransmisiones futbolísticas conducirán la celebración. La leyenda del Arsenal Thierry Henry y la reconocida presentadora Kate Scott han sido confirmados como los presentadores de la velada. Henry, que pasó de ser un delantero de talla mundial a un analista muy respetado, expresó su entusiasmo por este papel.
«Es un honor presentar el Balón de Oro de este año. Londres es la ciudad a la que llamo hogar y tengo un vínculo profundo con su cultura futbolística y con la pasión de sus aficionados. Por eso, presentarlo aquí junto a mi amiga y compañera Kate me parece lo más natural», declaró Henry en unas declaraciones facilitadas a Additional Source 1. Ambos trabajan juntos en la cobertura de la Champions League, y se espera que su complicidad aporte energía al escenario del London Palladium.
Scott, una presentadora que habla varios idiomas y se ha convertido en una habitual de los grandes eventos futbolísticos, conoce bien este escenario. Ya presentó la ceremonia en 2014, 2015 y 2025, por lo que aporta una amplia experiencia a la celebración del 70.º aniversario. «El Balón de Oro es una cita emblemática del calendario futbolístico y la máxima expresión del reconocimiento individual en este deporte. Me encanta ver cómo el mundo del fútbol se reúne para rendir homenaje a los jugadores que inspiran a generaciones. Estoy enormemente agradecida y emocionada de volver a presentar este evento legendario», añadió Scott.
Messi y Mbappé encabezan la lista de preseleccionados de la categoría masculina, repleta de estrellas
La carrera por el Balón de Oro masculino tiene como protagonista al incombustible Messi, que sigue entre los aspirantes pese a jugar en el Inter Miami de la MLS. El ganador récord de ocho Balones de Oro comparte candidatura con su excompañero Kylian Mbappe, que busca el primero de su carrera tras su sonado fichaje por el Real Madrid.
La lista de 30 nominados reúne a grandes figuras del fútbol actual como Erling Haaland, Vinicius Junior y Jude Bellingham. La presencia de Ousmane Dembele, ganador en 2025, y Rodri, vencedor en 2024, eleva a tres el número de antiguos ganadores entre los candidatos y plantea un atractivo duelo entre campeones consagrados y aspirantes deseosos de hacer historia.
Más allá de las estrellas consolidadas, las nominaciones de 2026 ponen de relieve el creciente protagonismo de la próxima generación. La sensación adolescente del Barcelona, Lamine Yamal, figura entre los candidatos al premio absoluto, lo que afianza aún más su condición de una de las mayores promesas del fútbol. Le acompañan otros jóvenes como Pau Cubarsi y Joao Neves, muestra del talento que surge de las canteras europeas.
- Getty Images Sport
Bonmati y Putellas dominan las nominaciones femeninas
En la categoría femenina, el dominio del fútbol español sigue siendo uno de los temas centrales. Aitana Bonmati, ganadora en 2025, vuelve a ser una de las principales candidatas a revalidar el título tras otro año estelar con el Barcelona. En la lista de candidatas también figura su compañera Alexia Putellas, la única otra ganadora anterior entre las nominadas, que conquistó el trofeo en 2021 y 2022 de forma consecutiva.
La nutrida representación del Barcelona, que también incluye a Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen, subraya la condición actual del club como referente del fútbol femenino de clubes. Sin embargo, la competencia es feroz: Khadija Shaw y Lauren Hemp, del Manchester City, también han despertado un gran interés por sus actuaciones en la Superliga femenina.
La lista de candidatas al Balón de Oro femenino cuenta asimismo con una destacada presencia internacional, con representantes de todo el mundo que ponen de manifiesto el crecimiento del fútbol femenino. Barbra Banda, de Zambia, y Temwa Chawinga, de Malaui, han logrado sendas nominaciones gracias a sus prolíficos registros goleadores en Estados Unidos. Mientras tanto, jóvenes talentos como Esmee Brugts y Vicky Lopez empiezan a dar el salto de las categorías inferiores a la élite mundial.
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