El prolongado culebrón del mercado de fichajes de verano en torno a Vinicius no muestra absolutamente ninguna señal de resolverse pronto. El internacional brasileño se reincorporó oficialmente el lunes a la plantilla del Real Madrid, al regresar a los entrenamientos del primer equipo tras concluir sus vacaciones ampliadas después del Mundial.

A pesar de haber regresado sin problemas a la capital española, el futuro a largo plazo de la superestrella de 26 años sigue siendo muy incierto. Todavía no ha acordado formalmente una renovación de contrato con el gigante español, y su actual vínculo expira oficialmente en 2027. Mientras tanto, el Arsenal sigue de cerca la delicada situación. El interés del club en hacerse con los servicios del talentoso delantero parece intensificarse rápidamente con el paso de los días.







