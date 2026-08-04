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«¡Londres, allá voy!» - El agente alimenta los locos rumores sobre el Arsenal mientras continúa el culebrón del fichaje de Vinicius Junior por el Real Madrid
Vinicius vuelve a los entrenamientos del Madrid
El prolongado culebrón del mercado de fichajes de verano en torno a Vinicius no muestra absolutamente ninguna señal de resolverse pronto. El internacional brasileño se reincorporó oficialmente el lunes a la plantilla del Real Madrid, al regresar a los entrenamientos del primer equipo tras concluir sus vacaciones ampliadas después del Mundial.
A pesar de haber regresado sin problemas a la capital española, el futuro a largo plazo de la superestrella de 26 años sigue siendo muy incierto. Todavía no ha acordado formalmente una renovación de contrato con el gigante español, y su actual vínculo expira oficialmente en 2027. Mientras tanto, el Arsenal sigue de cerca la delicada situación. El interés del club en hacerse con los servicios del talentoso delantero parece intensificarse rápidamente con el paso de los días.
El jefe de Roc Nation alimenta los rumores sobre Londres
La intensa especulación en torno a un fichaje bomba por la Premier League se vio aún más amplificada por Michael Yormark. El presidente de Roc Nation, la destacada agencia que representa oficialmente a Vinicius, desató un enorme revuelo en las redes sociales al llegar a Inglaterra.
Justo después de aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, Yormark publicó un mensaje muy sugerente que llamó la atención del mundo del fútbol. «Londres, allá voy. ¡Vamos!», compartió el directivo directamente con sus seguidores.
Independientemente de sus verdaderos motivos personales o profesionales para viajar a la capital inglesa, la oportuna publicación se considera muy significativa. Llega en un contexto tenso en el que no dejan de aparecer informaciones que siguen situando al brasileño como el principal objetivo de fichaje del Arsenal.
Arteta explica el papel clave de un extremo
Según Diario AS, el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, ya ha tomado medidas directas para asegurarse a su principal objetivo. Según la información, el entrenador del Arsenal ha hablado personalmente con la estrella brasileña para comunicarle formalmente su firme interés.
Durante sus conversaciones privadas, Arteta dejó supuestamente muy claras sus intenciones. Le aseguró a Vinicius que sería considerado una pieza fundamental y clave de su ambicioso proyecto deportivo en el norte de Londres. Esta ofensiva agresiva del gigante inglés ejerce una enorme presión sobre la cúpula del Madrid. Ahora debe gestionar con cuidado este pulso contractual tan complejo sin desestabilizar el vestuario.
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Tres escenarios para la nueva estrella de Mourinho
Cuando queda menos de un mes para que se cierre oficialmente el mercado de fichajes de verano, Vinicius trabaja ahora bajo las estrictas órdenes del nuevo entrenador del Real Madrid Jose Mourinho. Se espera una resolución definitiva sobre su futuro en las próximas semanas.
En estos momentos hay tres escenarios posibles y diferenciados para el atacante de 26 años. Podría aceptar por fin una lucrativa renovación de contrato, o el club podría autorizar un traspaso inmediato para evitar de forma definitiva que se marche gratis dentro de un año.
Como alternativa, la situación podría seguir completamente igual. En ese último escenario, Vinicius simplemente agotaría su contrato actual y acabaría saliendo del Santiago Bernabeu como un agente libre muy cotizado en junio de 2027.
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