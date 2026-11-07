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Logros difíciles de repetir: Cristiano Ronaldo deja 9 récords que no se romperán pronto

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Cristiano Ronaldo se marcha, pero sus números imponen un desafío aterrador a quien venga después

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14 nov 2026

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Cristiano Ronaldo ha bajado el telón de su carrera internacional con la selección de Portugal, dejando tras de sí un legado excepcional de récords y logros que podría tardar muchos años en superarse, y es posible que ningún jugador logre repetir algunos de ellos.

El capitán de Portugal abandonó la escena internacional tras disputar 234 partidos con la camiseta de su selección, en los que marcó 146 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del fútbol a nivel de selecciones. Además, lideró a Portugal hacia la conquista de la Eurocopa 2016, antes de añadir a su palmarés dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Y aunque el Mundial se le resistió a Ronaldo durante toda su carrera, dejó su huella en el torneo tras marcar 11 goles en sus participaciones en seis ediciones distintas, continuando así con escribir su nombre entre las principales estrellas de la historia del fútbol.

Gracias a una carrera que se extiende por más de dos décadas, la estrella portuguesa batió numerosos récords internacionales, pero hay 9 logros en concreto cuya superación parece sumamente difícil.

  • El máximo goleador histórico de los partidos internacionales

    Cristiano Ronaldo encabeza la lista de máximos goleadores históricos a nivel de selecciones con 146 goles, superando por 20 tantos al argentino Lionel Messi, quien a su vez anunció su retirada internacional durante el presente año, y por 38 goles al iraní Ali Daei.

    Romelu Lukaku, con 94 goles, es el jugador en activo más cercano a la cifra de Cristiano Ronaldo, pero sus 33 años dificultan la tarea de alcanzar a la estrella portuguesa. Lo mismo ocurre con el polaco Robert Lewandowski, autor de 92 goles, aunque todavía es capaz de sumar más.

    En cuanto a Harry Kane, tiene la oportunidad de seguir aumentando su registro con la selección de Inglaterra, pero necesita marcar más de 50 goles para igualar y superar la cifra de Cristiano Ronaldo.

    Quizás el noruego Erling Haaland, autor de 65 goles, sea uno de los nombres más destacados capaces de acercarse teóricamente a la cifra, pero sus opciones seguirán ligadas al número de grandes torneos en los que participe su selección, especialmente teniendo en cuenta que el Mundial 2026 fue la primera aparición de Noruega en un gran torneo desde la Eurocopa 2000.

    Por su parte, el francés Kylian Mbappé tiene 67 goles internacionales, una cifra que refleja la magnitud de la diferencia que lo separa de Cristiano Ronaldo, ya que no ha llegado ni siquiera a la mitad del registro del capitán de Portugal.

  • Los que más partidos internacionales han disputado

    Cristiano Ronaldo no alcanzó esta impresionante cifra goleadora sin disputar un número excepcional de partidos, ya que también encabeza la lista de los futbolistas con más apariciones a nivel internacional, con un registro de 234 encuentros con Portugal.

    La estrella portuguesa aventaja por 26 partidos a Messi, que ha disputado 208 encuentros con Argentina, mientras que el croata Luka Modric ocupa el tercer puesto, a 28 partidos de su excompañero en el Real Madrid, pese a estar cerca del final de su trayectoria internacional a los 41 años, según un informe publicado por la cadena PlanetFootball.

    El catarí Hassan Al Haydos, capitán del Al Sadd, es el jugador en activo más próximo a la cifra de Ronaldo, tras haber disputado 193 partidos internacionales, aunque todavía necesita un gran número de apariciones para acercarse a la cima.

    La dificultad para batir este récord radica en que Ronaldo defendió los colores de la selección de Portugal a lo largo de 23 años, un periodo excepcional que difícilmente podrá repetir cualquier jugador.

  • Los máximos goleadores a nivel internacional después de los 30 años

    La eficacia goleadora de Cristiano Ronaldo no ha disminuido con el paso de los años; de hecho, sus números indican que se ha vuelto más prolífico anotando durante la segunda mitad de su carrera.

    El astro portugués ha marcado 94 goles con la selección de su país tras cumplir los treinta años, frente a tan solo 52 goles antes de esa edad, lo que significa que en esta etapa ha anotado casi el doble de sus goles anteriores.

    Messi aparece detrás de él en esta lista, después de haber marcado 68 goles con Argentina tras cumplir los treinta.

    La posibilidad de batir el récord de Cristiano Ronaldo parece sumamente difícil, sobre todo porque solo cuatro jugadores en la historia del fútbol han marcado 94 goles internacionales o más, al margen de la edad que tuvieran cuando los anotaron.

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  • Los máximos goleadores en número de partidos internacionales

    Cristiano Ronaldo logró marcar en 96 partidos diferentes con la selección de Portugal, una cifra que refleja su continuidad goleadora a lo largo de muchos años.

    El logro no se limita al número de goles que ha anotado, sino que también tiene que ver con la cantidad de partidos en los que consiguió marcar, un registro que solo han alcanzado Ronaldo, Messi y Ali Daei en la historia del fútbol internacional.

  • El máximo goleador frente a diferentes selecciones

    La huella goleadora de Cristiano Ronaldo se ha extendido a 49 selecciones diferentes, después de haber logrado perforar las redes de este número de rivales con la camiseta de Portugal.

    La estrella portuguesa aventaja en tres selecciones a Messi en esta cifra, lo que refleja su capacidad para marcar ante rivales de distintas escuelas futbolísticas y continentes.

    Y aunque el aumento del número de selecciones participantes en la Copa del Mundo podría ofrecer a las próximas generaciones mayores oportunidades de enfrentarse a nuevos rivales, alcanzar esta cifra seguirá siendo una tarea complicada, sobre todo porque superarla exige disputar partidos ante un gran número de selecciones, algo que depende también del sorteo de las clasificatorias y de los torneos internacionales.

  • Los máximos goleadores en diferentes años

    Cristiano Ronaldo ha marcado goles internacionales con la selección de Portugal a lo largo de 23 años diferentes, un logro que refleja su capacidad para mantener su nivel goleador durante una trayectoria que se extiende por más de dos décadas.

    Para que otro jugador pueda superar esta cifra, tendría que iniciar su andadura internacional a una edad temprana y continuar hasta los cuarenta años, marcando al menos un gol cada año, sin interrupción.

    Se trata de un desafío excepcional, que no tiene que ver únicamente con la duración de la trayectoria, sino con la capacidad de seguir marcando con regularidad durante todo ese periodo.

  • El máximo goleador histórico de la Eurocopa

    Pese a no haber alcanzado el récord histórico de goles en la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo encabeza en solitario la tabla de máximos goleadores históricos de la Eurocopa, tras marcar 14 goles en sus participaciones en la competición.

    El capitán de Portugal aventaja por cinco goles al francés Michel Platini, segundo clasificado con 9 goles.

    Tanto el español Álvaro Morata como el inglés Harry Kane figuran con 7 goles cada uno, pero tendrán 35 y 34 años, respectivamente, cuando arranque la próxima edición del torneo.

    Kane podría ser el principal candidato a perseguir el registro de Cristiano Ronaldo, pero quizá no disponga de más de una oportunidad adicional, y si el próximo torneo es el último para él, necesitará marcar 8 goles para superar el récord, una hazaña que solo Platini ha logrado en una única edición.

    Además, Cristiano Ronaldo es uno de los únicos dos jugadores de campo que han disputado más de 20 partidos en la historia del torneo, lo que significa que cualquier jugador que quiera acercarse a su registro goleador necesitará un promedio anotador altísimo.

  • Los jugadores con más participaciones en la historia de la Eurocopa

    Además de encabezar la lista de goleadores, Cristiano Ronaldo ostenta el récord de jugador con más participaciones en partidos de la Eurocopa, tras haber disputado 30 encuentros en el torneo.

    La dificultad para superar este logro radica en que llegar a la final requiere disputar solo 7 partidos, lo que significa que cualquier jugador necesitaría alcanzar la final en al menos cuatro ediciones consecutivas y, además, disputar un partido adicional para poder superar el registro de la estrella portuguesa.

    La tarea no parece sencilla, sobre todo porque la UEFA ya ha dejado en el cajón los planes para ampliar el torneo, lo que significa que batir el récord podría requerir una trayectoria internacional cercana a los 20 años, con resultados destacados en cada edición en la que participe el jugador.

  • Los máximos goleadores en distintas ediciones de la Copa del Mundo

    Cristiano Ronaldo y Messi son los únicos jugadores que no son porteros que han participado en 6 ediciones de la Copa del Mundo, pero la estrella portuguesa cuenta con un logro adicional, al haber marcado goles en las seis ediciones que ha disputado.

    Repetir esta gesta parece sumamente difícil, ya que exige que cualquier jugador se mantenga en los terrenos de juego internacionales durante casi dos décadas, además de garantizar la clasificación de la selección de su país a cada edición de la Copa del Mundo y marcar en todas ellas.

    Y con el torneo celebrándose una vez cada cuatro años, el simple hecho de llegar a seis ediciones representa un desafío enorme, cuánto más el de marcar en cada una de ellas.

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