Circula el rumor de un intercambio: Stanislav Lobotka a la Juventus y Federico Gatti al Nápoles. El centrocampista eslovaco, de 30 años, tiene contrato con los napolitanos hasta 2027 y el club de Aurelio De Laurentiis quiere renovarlo para evitar perderlo gratis dentro de un año. El eslovaco tiene contrato hasta 2027, con opción a una temporada más y una cláusula de 25 millones solo para el extranjero. Según el Corriere del Mezzogiorno, hay una renovación lista con aumento salarial, y la decisión final será suya.
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Lobotka a la Juventus y Gatti al Nápoles: ¿qué hay de cierto?
SPALLETTI LLAMA A LOBOTKA
Luciano Spalletti quiere a Lobotka en la Juventus, así que el Nápoles negocia su renovación hasta 2027. El técnico toscano presiona para ficharlo, aunque la directiva bianconera aún no ha presentado oferta oficial. La operación se complica por dos motivos: el Nápoles no quiere desprenderse del jugador y la cláusula de rescisión de 25 millones no es válida en Italia. Por ello, la Juventus debería ofrecer al menos 35 millones de euros y convencer al jugador.
¿CAMBIARÁ GATTI EL DESTINO DE LOBOTKA?
La posible inclusión de Federico Gatti en las negociaciones no modificaría la voluntad de De Laurentiis de no reforzar a un rival como la Juventus. Sin embargo, Gatti, nacido en 1998, es uno de los favoritos del director deportivo del Nápoles y exjugador de la Juve, Giovanni Manna, quien lo impulsó cuando llegó a Turín procedente del Frosinone. Tras cuatro años con la camiseta bianconera, con 136 partidos y 11 goles, Gatti vuelve a estar en el mercado. La Juventus busca más centrales, como Lucumí y Muharemović, así que uno de los tres podría salir. Gatti, cuyo contrato con la Juventus vence en 2030 y cuyo valor se estima en 25 millones de euros, gusta a Manna y al nuevo entrenador del Nápoles, Max Allegri, quien ya lo dirigió en Turín.