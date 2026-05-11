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«Lo único seguro para un entrenador del Chelsea es que acabará siendo despedido»: Ruud Gullit explica por qué grandes entrenadores como Pep Guardiola, Jürgen Klopp y José Mourinho rechazarían a los Blues
Caída en desgracia: de campeones del Mundial de Clubes a novenos en la Premier League
Gullit lo admite: el legendario holandés ve desde la distancia cómo el Chelsea atraviesa una difícil temporada 2025-26 que podría dejarlo fuera de las competiciones europeas.
En solo un año pasaron de ganar la Conference League y el Mundial de Clubes, y de clasificarse para la Champions, a estar novenos en la Premier.
Los ambiciosos propietarios siguen invirtiendo fuerte en fichajes, pero se duda de una filosofía que prioriza el potencial sobre el pedigrí.
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Fábregas, Alonso, Iraola: ¿Quién será el próximo entrenador del Chelsea?
La irregularidad en Stamford Bridge provocó la salida de Enzo Maresca y Liam Rosenior, y la llegada de Calum McFarlane como técnico interino. McFarlane llevó al Chelsea a la final de la FA Cup, donde un triunfo el 16 de mayo ante el Manchester City en Wembley aún podría reportar un título.
Vencer al Manchester City en Wembley el 16 de mayo también les daría un puesto en la Europa League 2026-27. Ese éxito ocultaría algunas grietas, pero en verano se deben tomar decisiones clave en el cuerpo técnico y la plantilla.
Se ha vinculado al club con Cesc Fábregas, Xabi Alonso, Andoni Iraola y Marco Silva, todos con buena reputación, aunque crece la pregunta: ¿está el Chelsea dejando de ser atractivo para los mejores?
¿Ha dejado de atraer al Chelsea a los entrenadores de élite?
Gullit, que llevó al Chelsea a ganar la FA Cup 1997 como jugador-entrenador, dijo a GOAL en una entrevista con MrRaffle.com: «Sí, porque cualquier entrenador vería lo mismo y pensaría: “Necesito jugadores con experiencia. Necesito un Casemiro, un Tchouameni; necesito ese tipo de mediocampistas experimentados junto al talento joven. Si no los tienes, tendrás problemas.
«Lo único seguro para un entrenador del Chelsea es que lo van a despedir. Esa es la única certeza. Debes adaptarte a la filosofía del club: ¿coincide con la tuya? ¿Y consigues los jugadores que necesitas para hacer lo que quieres hacer?
Pep Guardiola consiguió todos los jugadores que quería, por eso ha tenido éxito. Si le dijeras: “Arreglátelas con lo que te damos”, no vendría. Mourinho, Klopp ni Ancelotti tampoco; todos saben cuál es la fórmula correcta».
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Final de la FA Cup: objetivo de ganar el trofeo antes de su nombramiento como entrenador.
El Chelsea, que cortó una racha de seis derrotas en la Premier al empatar 1-1 con el Liverpool, aún debe jugar dos partidos de liga tras la final de la FA Cup contra el City.
Primero recibirá al Tottenham, en riesgo de descenso, en Stamford Bridge, y luego visitará al Sunderland en la última jornada. Teóricamente aún puede entrar entre los siete primeros, pero las probabilidades están en su contra. Eso complicará el fichaje de jugadores para quien asuma el banquillo, consciente de que tendrá poco margen de error en un puesto cada vez más caliente.