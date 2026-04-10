«Que haya “mucho movimiento”», dijo Carsten Cramer, «forma parte del ADN del Borussia Dortmund». Sin embargo, este hombre de 57 años, portavoz de la dirección del BVB desde finales de noviembre y ahora responsable de marketing, ventas, digitalización, internacionalización, comunicación y estrategia, no se refería a los acontecimientos que tuvieron lugar algo más lejos.
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Lo único que no sabe hacer es diseñar camisetas: el nuevo jefe del Dortmund es un auténtico hombre de acción y le viene muy bien al BVB
El escándalo de abusos de un exdirigente, la guerra de desprestigio entre el presidente en funciones, el Dr. Reinhold Lunow, y su rival Hans-Joachim Watzke, y una temporada anterior floja: han pasado muchas cosas en el club de Westfalia. Cramer nunca ha edulcorado estos titulares negativos; siempre ha hablado con claridad y ha dejado claro que el BVB no había dado una buena imagen.
Hace dos semanas, el club presentó al nuevo director deportivo, Ole Book, un fichaje sorpresivo por su rapidez y porque se trata de un hombre sin experiencia en la élite, procedente del SV Elversberg de Segunda.
Su primera comparecencia duró solo 40 minutos. Cramer intervino dos veces y pronunció palabras que hacía tiempo no se escuchaban con tanta claridad. Fue una declaración elocuente de la ambición con la que asume el cargo y con la que trabaja desde su llegada al BVB en 2010.
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Carsten Cramer «proclama el nuevo BVB»
Algunos extractos a modo de aclaración: «En las últimas semanas y meses hemos demostrado que queremos armaros de valor y que tenemos ganas de hacer que el Borussia Dortmund sea aún mejor», afirmó Cramer, quien además señaló que «no es muy partidario de mirar siempre al pasado, porque mirar demasiado hacia atrás acaba provocando dolor de cuello».
Aunque no fuera su intención, la frase suena como un pequeño dardo a Watzke, quien suele mirar al pasado. El presidente ha recordado con frecuencia el balance deportivo de la última década en vez de contar una historia orientada al futuro.
Tras la salida de Sebastian Kehl, Cramer afirma que no solo reinician, sino que actualizan el club. Padre de cuatro hijos, considera este golpe de efecto una señal de que en el Borussia Dortmund hay grandes planes. «Con Ole hemos incorporado a la pieza que encaja a la perfección con el nuevo BVB».
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Carsten Cramer es un hombre de acción que pasa a la práctica sin rodeos.
Cramer lo dejó claro: pese a que el Borussia suma puntos en la Bundesliga como no hacía en años y está cerca de volver a la Liga de Campeones, el director pide un BVB renovado. Es notable y necesario.
Las críticas al club —exceso de conservadurismo, falta de creatividad en la planificación de la plantilla, pérdida de identidad y menor conexión con la afición— han calado en Cramer, que ahora actúa sin rodeos.
Resulta estimulante, aunque no sorprende: Cramer siempre ha sido un hombre de acción. Su trayectoria irregular demuestra que es implacable, le gustan los retos y piensa de forma progresista.
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La influencia de Carsten Cramer en el BVB fue aumentando constantemente
Empezó vendiendo artículos de tenis de mesa en una tienda de deportes. Después fue locutor en el Preußen Münster y en el Hamburger SV. Estudió Derecho, pero se apasionó por el marketing y las ventas. Así llegó al fútbol profesional, donde ha ido escalando sin pausa.
Cramer es un vendedor convincente: combina talento retórico con empatía y, a diferencia de Watzke, parece siempre conectado a la realidad. Desde su llegada a Dortmund, el club ha atraído a más patrocinadores dispuestos a invertir. La facturación bruta del Dortmund supera los 500 millones de euros, y gran parte se genera en los áreas que dirige.
Su creciente influencia lo ha llevado al antiguo puesto de Watzke. Allí, pese a las críticas por algunos diseños de camiseta poco acertados, Cramer respondió con la misma creatividad que siempre.
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Carsten Cramer ya ha tomado decisiones de gran alcance para el BVB
Cramer llevaba menos de un mes en el cargo cuando Sascha Fligge, director de comunicación desde hacía muchos años, pasó a la historia. En su proyecto estrella, el fútbol femenino, subrayó las ambiciones del BVB con los fichajes del laureado Ralf Kellermann como director deportivo y de la goleadora Alexandra Popp. Después llegó el relevo de Kehl por Book. Además, se mejora la infraestructura: se ampliará el centro de entrenamiento del primer equipo y la sección femenina tendrá su propio edificio con campos de práctica junto al de los profesionales.
Cramer, que se define como un «impulsor», busca recuperar el ambiente de la era Klopp con estrategias innovadoras y valientes.
En lo deportivo, al final mandará el porcentaje de aciertos, pero el entorno está listo —e incluso ansioso— por ver un nuevo BVB. También tras frases como la que Cramer dio al Westfälische Nachrichten: «No queremos ser segundos eternamente; debemos tener la ambición y la obsesión de ganar. En todo el club. En todos los departamentos. Ni siquiera se puede perder un partido de leyendas con la camiseta amarilla y negra».
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Carsten Cramer tiene dos oportunidades.
A Cramer se le presentan dos oportunidades. Al frente de un gran club, puede liderar las reformas pendientes y devolver al Borussia una idea rectora clara y global.
En mayo, la alianza de aficionados «Südtribüne Dortmund» publicó una carta abierta que, pese al aparente éxito del cierre de temporada, criticaba a un «club sin estrategia» que «intenta corregir los mismos errores con los mismos métodos y da vueltas en círculo desde hace años».
Al final, se le evaluará por los resultados deportivos del nuevo BVB y por cómo Book, cuyo fichaje también es responsabilidad suya, reestructure la plantilla. A nivel personal, Cramer, hasta ahora impopular y cuestionado por los aficionados, puede forjarse una reputación completamente nueva.
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Prometedor debut de Carsten Cramer en el BVB
Es consciente de ello y lo resumió así al presentar a Book: «Debemos aceptar cambios y adoptar medidas poco convencionales, quizá con caras nuevas. Y eso empieza por mí».
El inicio de Cramer ha sido prometedor, así que los próximos meses generan expectativa. Sus acciones y palabras ya renuevan el ambiente del club. Se han lanzado varias iniciativas, pero para consolidar este nuevo comienzo sobre bases sólidas debe mantener el ritmo.
BVB - Calendario: próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Partido 11 de abril, 15:30 h BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15:30 h TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga) 26 de abril, 17:30 h BVB - SC Freiburgo (Bundesliga) 3 de mayo, 17:30 h Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)