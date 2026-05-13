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Jochen Tittmar

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¡Lo tenían previsto como delantero! Se desvela la curiosa historia del fichaje fallido de Niklas Süle

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Niklas Süle

Niklas Süle está a punto de retirarse. Hace años casi fichó por el 1. FC Núremberg, donde iba a jugar como delantero.

Así lo informa la revista Sport Bild. El episodio ocurrió en 2010, cuando Süle tenía 14 años.

  • En aquel entonces, Süle jugaba en las categorías inferiores del SV Darmstadt 98 y ya había acordado su traspaso al club. 

    Sin embargo, el fichaje se frustró porque Süle no consiguió plaza en la escuela Bertolt-Brecht, vinculada al FCN, y sus padres decidieron no mudarse a Franconia.

    Curiosamente, en Núremberg iba a actuar como delantero en formación. Finalmente fichó por el TSG Hoffenheim.

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  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Süle comenzó su carrera como delantero

    En 2016, su padre, Georg, declaró al diario Bild que Süle jugaba de delantero: «En la categoría infantil F marcó 100 goles en una temporada, así que lo pasamos a la E, donde anotó 70 de inmediato».

    Süle llegó al Kraichgau como delantero. Según su padre, pasó a defensa central en la sub-15 porque los titulares se lesionaron, él los reemplazó, despejó todos los balones de cabeza y se quedó en la zaga.

    Hace diez años, Georg opinaba: «Niki también podría haber triunfado como delantero».

  • Süle interrumpe su última entrevista por una bolsa de McDonald's

    La semana pasada, el exjugador internacional anunció que se retirará al final de la temporada. Lo reveló en el podcast «Spielmacher». 

    Su contrato con el BVB vence al terminar la temporada. Durante la charla recordó los momentos destacados de sus 13 años como profesional y admitió sus recurrentes problemas de peso. Hacia el final, interrumpió la entrevista para traer una bolsa llena de McDonald's desde una habitación contigua.

    Minutos antes, Süle admitió que esos problemas le habían afectado mucho en su carrera. En su etapa en el Bayern Múnich, llegó a ayunar y sudar en la sauna con una chaqueta impermeable para perder peso de cara al pesaje semanal.

  • FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Niklas Süle: datos de rendimiento y estadísticas a lo largo de su carrera

    EstadísticasBVBFC BayernTSG Hoffenheim
    Partidos110171117
    Goles378
    Asistencias554
    Minutos jugados7.49912 6549 813