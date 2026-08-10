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«Lo siguiente es la Community Shield»: el doblete de Omar Marmoush hunde más al Atlético mientras el Manchester City centra su atención en el Arsenal
Doblete de Marmoush hunde al Atlético
El Manchester City cerró su gira asiática de pretemporada con una victoria por 3-1 sobre el Atlético en el Estadio Mundialista de Seúl. Después de verse por detrás en el marcador por un gol del joven de 16 años Dominguez, el Manchester City reaccionó en la segunda parte con un doblete fulgurante de Marmoush tras las asistencias de Antoine Semenyo. Ait-Nouri sentenció después el triunfo en el tiempo añadido al aprovechar un balón al espacio de Divin Mubama.
- AFP
Marmoush elogia el rendimiento en la gira
El delantero egipcio firmó una actuación decisiva con dos goles en tres minutos para culminar la remontada del City ante el Atlético.
Al reflexionar sobre las oportunidades que falló y la jugada previa a sus goles, Marmoush dijo a los canales oficiales del club: "Tuve tres o cuatro ocasiones cuando Savinho y Semenyo regateaban y ponían el balón, y yo no estaba ahí. Así que en la segunda parte, lo único que tenía en la cabeza era hacer los desmarques y estar ahí, ellos hicieron su trabajo y ganamos, fue una sensación realmente, realmente buena".
Destacando cómo la victoria prepara al City para su próximo partido oficial, Marmoush añadió: "Lo estoy disfrutando mucho. Obviamente, como delantero, te da confianza y te mete en ritmo, y yo solo tuve que empujarla a la red, y me gustaría dar las gracias a [Antoine], por supuesto, y sí, esto simplemente me da confianza en la pretemporada. Se siente bien, lo siguiente es la Community Shield".
Maresca se adapta tras Pep
La atención del City se centra ahora por completo en su próximo duelo contra el Arsenal, mientras la plantilla se adapta a la vida bajo el mando del nuevo entrenador Maresca.
Al explicar cómo la plantilla está asimilando el sistema táctico tras Pep Guardiola y al hacer balance de su gira asiática, Marmoush reveló: "Estamos intentando aprender las nuevas tácticas, los mecanismos y lo que nos pide el entrenador, y creo que estamos empezando a cogerle el truco. Obviamente, después de 10 años, lo que hizo Pep aquí fue increíble. No es fácil tras el cambio, pero lo hemos hecho muy bien, volveremos a casa y seguiremos adelante.
"El verano fue increíble. Además, también me casé, así que viví los mejores días de mi vida y es fantástico estar de vuelta. La cultura aquí es muy bonita. Me gustaría dar las gracias a todos los aficionados por este apoyo increíble. Sentí el cariño. Todos lo sentimos. El estadio estaba lleno hoy. Su cultura es increíble. La comida. Me encanta su comida, y hemos pasado un par de semanas increíbles."
- (C)Getty Images
La Community Shield pone a prueba la preparación
Ahora el Manchester City centra toda su atención en la Community Shield contra el Arsenal, campeón de la Premier League, en el Principality Stadium de Cardiff el domingo 16 de agosto. El partido brinda una gran oportunidad para que Maresca dé minutos a figuras clave que se perdieron la gira asiática tras el Mundial, entre ellos Erling Haaland y Elliot Anderson. El choque contra el Arsenal servirá como una auténtica vara de medir del grado de preparación del City antes de que comience la campaña de liga.
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