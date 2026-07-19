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«Lo siento, Tottenham»: Harry Kane no volverá a los Spurs, según las últimas noticias sobre su futuro en el Bayern de Múnich
La postura del Bayern sobre el futuro de Kane
El Bayern de Múnich concederá a Kane unas vacaciones extra tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026. Según Christian Falk, el club alemán quiere aprovechar este parón para acelerar las negociaciones de un nuevo contrato para su estrella.
El capitán inglés había ignorado las consultas sobre su futuro en la liga durante el torneo en Norteamérica para centrarse en la campaña de los Tres Leones. Tras la derrota en semifinales, el Bayern está listo para avanzar. El club cree que su experiencia internacional ha reforzado su vínculo con Múnich.
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No hay sitio para el regreso a casa del Tottenham
Aunque la idea romántica de un regreso al norte de Londres acapara titulares, la realidad es cruda para los aficionados de los Spurs. Kane tiene una obsesión: ganar la Liga de Campeones, trofeo que se le ha resistido en su carrera. El informe indica que, pese a su cariño por el Tottenham, no puede esperar a un proyecto de reconstrucción a largo plazo en su exequipo.
Sabe que sus años de máximo nivel son limitados y regresar a un club en transición podría acabar con sus opciones de ganar la Copa de Europa. Se ha mencionado al Real Madrid como destino, pero, al centrarse los blancos en un proyecto a largo plazo con un posible nuevo liderazgo, todo indica que Kane seguirá donde está.
La decepción internacional aviva las ambiciones del club
La derrota 2-1 de Inglaterra ante Argentina marcó al delantero, quien al final del partido miró las gradas con resignación. En una publicación en redes, admitió sentir un gran vacío: «No hay palabras para describir esta sensación.
Estuvimos cerca de otra final, pero no bastó. Lo dimos todo en estas siete semanas, ¡y quedarnos a las puertas duele! Las expectativas son altas y con razón: llevamos ocho años llamando, pero aún nos falta la última pieza. Esta decepción lo ha llevado a reflexionar y ha reforzado su determinación de buscar la redención y la gloria en la próxima temporada en Alemania.
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Situación de Olise en el mercado de fichajes
El Bayern quiere conservar a sus mejores jugadores y ya rechazó el interés del Real Madrid por Michael Olise, quien se quedará en el Allianz Arena la próxima temporada. El informe señala que su futuro podría complicarse el próximo verano si no renueva, pero de momento el club no piensa venderlo. Al retener a Kane y a Olise, el Bayern manda un mensaje claro: quiere dominar en Alemania y en Europa.
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