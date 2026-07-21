Martínez admitió que la derrota lo había dejado devastado tras el fracaso de Argentina en la final y al pensar en su futuro con la selección. En Instagram escribió: «Soñaba con volver a ganar y traer la copa a Argentina. El dolor es difícil de explicar; ahora debo reflexionar y ver si es hora de dar un paso al costado. Lo siento muchísimo, de verdad que lo di todo para ayudar a mi país y a mis compatriotas».







