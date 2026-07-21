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«Lo siento muchísimo»: Emi Martínez se plantea dejar la selección argentina tras perder la final del Mundial contra España

Damián Martínez
Argentina
World Cup
España vs Argentina
Aston Villa

Emi Martínez sugirió que podría retirarse de la selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial. El portero del Aston Villa, visiblemente afectado, dejó en el aire su futuro internacional.

  • Desilusión tras la derrota en el Mundial

    Martínez sugirió su retiro de la selección tras la final del Mundial en Nueva Jersey, donde Argentina perdió 1-0 ante España. El portero del Aston Villa se mostró emocionado tras el pitido final y, horas después, habló por primera vez de la derrota, lo que alimenta las dudas sobre su futuro con la Albiceleste.

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  • Un mensaje emotivo genera incertidumbre

    Martínez admitió que la derrota lo había dejado devastado tras el fracaso de Argentina en la final y al pensar en su futuro con la selección. En Instagram escribió: «Soñaba con volver a ganar y traer la copa a Argentina. El dolor es difícil de explicar; ahora debo reflexionar y ver si es hora de dar un paso al costado. Lo siento muchísimo, de verdad que lo di todo para ayudar a mi país y a mis compatriotas».



  • Las hazañas heroicas no bastaron a Argentina

    A pesar de la derrota, Martínez fue elogiado por sus paradas clave en la final. Pero no pudo evitar el gol de Ferran Torres en la prórroga, que eliminó las opciones de la Albiceleste de ganar dos Mundiales seguidos.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ahora queda pendiente la decisión sobre la jubilación

    Tras la derrota de Argentina ante España, Martínez debe decidir si deja la selección para centrarse en su club. A sus 33 años, el portero sigue vinculado al Aston Villa hasta 2029, pero podría dejar Villa Park este verano.

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