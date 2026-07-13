AFP
Traducido por
«¡Lo siento en las entrañas!» - Lionel Messi advierte que Inglaterra lo «dejará fuera de combate», mientras Joe Cole predice con confianza la victoria sobre Argentina en la semifinal del Mundial
La atrevida predicción de Cole para el enfrentamiento en Atlanta
Inglaterra se prepara para su cuarta semifinal del Mundial y las expectativas están por las nubes. En «The Rest is Football», el exextremo del Chelsea y del West Ham, Cole, afirmó que el equipo de Thomas Tuchel tiene lo necesario para neutralizar al mejor jugador de la historia: «Vamos a dejar fuera de combate a Lionel Messi».
Cuando su compañero de tertulia, Micah Richards, le advirtió que no hiciera una afirmación así, Cole se negó a dar marcha atrás. «Lo haremos, al 100 por ciento», añadió. «Lo digo ahora mismo: Inglaterra va a llegar a la final del Mundial; tenemos demasiada velocidad para Argentina y les vamos a ganar, ¡lo siento en las entrañas!».
- AFP
El camino hacia la semifinal
Inglaterra llegó a esta fase tras ganar 2-1 a Noruega en cuartos, con un doblete de Jude Bellingham. Aunque no fue su mejor partido, el resultado mantiene vivo el sueño del primer título mundial desde 1966. Argentina, por su parte, sufrió más: necesitó la prórroga para superar a una resistente Suiza que acabó con diez por la expulsión de Breel Embolo.
Los tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentenciaron, aunque Messi no marcó por primera vez en el torneo. Aun así, el veterano comparte el liderato goleador con Kylian Mbappé, con ocho dianas. Su figura planea sobre el duelo del miércoles, pero Cole confía en que la defensa inglesa aguante la presión.
Opiniones contradictorias sobre la situación de Inglaterra
Aunque Cole está muy optimista, no todos creen que Inglaterra sea la favorita. El exinternacional escocés Ally McCoist fue más prudente y colocó a Inglaterra por detrás de algunos rivales europeos: «Ahora mismo, Inglaterra es el tercer mejor equipo que queda en el torneo. Francia parece el mejor, pero hay que centrarse en la semifinal.
La buena noticia es que se miden a un equipo que, en mi opinión, están por encima: Inglaterra es mejor que Argentina. Los de Scaloni no brillan en defensa, aunque en ataque Messi puede inventar algo de la nada y ahí está el peligro. Sea como sea, nos espera un gran partido».
- (C)Getty images
Messi, ilusionado ante el «especial» enfrentamiento contra los Tres Leones
Messi, en el ojo del huracán, admite que esta semifinal es «especial». «Jugar contra Inglaterra es único; es una potencia y los duelos así siempre son especiales», afirmó. «Nunca los he enfrentado, así que también será especial por eso. He jugado contra todos menos contra Inglaterra, así que también será bonito por eso. Y lo viviremos como lo que es: una semifinal del Mundial contra una potencia, un gran equipo, e intentaremos llegar en la mejor forma posible para volver a competir».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias