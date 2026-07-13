«¡Lo siento en las entrañas!» - Lionel Messi advierte que Inglaterra lo «dejará fuera de combate», mientras Joe Cole predice con confianza la victoria sobre Argentina en la semifinal del Mundial

Inglaterra se prepara para su cuarta semifinal del Mundial y las expectativas están por las nubes. En «The Rest is Football», el exextremo del Chelsea y del West Ham, Cole, afirmó que el equipo de Thomas Tuchel tiene lo necesario para neutralizar al mejor jugador de la historia: «Vamos a dejar fuera de combate a Lionel Messi».

Cuando su compañero de tertulia, Micah Richards, le advirtió que no hiciera una afirmación así, Cole se negó a dar marcha atrás. «Lo haremos, al 100 por ciento», añadió. «Lo digo ahora mismo: Inglaterra va a llegar a la final del Mundial; tenemos demasiada velocidad para Argentina y les vamos a ganar, ¡lo siento en las entrañas!».



