En declaraciones a RAC1, Deco arrojó luz sobre la difícil decisión de dejar que Rashford regresara a Inglaterra. «Estamos enormemente agradecidos a Rashford», afirmó el director deportivo. «Aportó mucho la temporada pasada, pero nuestra idea de juego está mucho más vinculada a Anthony. Su estilo encaja con lo que busca el entrenador».

El exinternacional portugués profundizó en los motivos para ir a por Gordon, señalando una falta de chispa en la plantilla durante campañas anteriores. «Vemos cada entrenamiento y analizamos al equipo», añadió Deco. «Tenemos una idea clara de lo que buscamos. Una de las áreas en las que sufrimos la temporada pasada, sin Raphinha, fue que la energía del equipo bajaba. Se perdió.

«Necesitábamos más intensidad. Analizamos mucho a los extremos. Fichar a alguien de la Premier League es casi imposible, pero [Flick] tenía claro lo que quería y trabajamos en una operación a partir de ahí».



