Getty Images Sport
Traducido por
«Lo sentía»: Oliver Baumann revela la disculpa de Julian Nagelsmann por dejarle fuera del Mundial
Baumann revela la disculpa de Nagelsmann
El portero del Hoffenheim Baumann ha revelado que el exseleccionador de Alemania Nagelsmann le pidió disculpas por quitarle la titularidad justo antes del Mundial de 2026. Baumann había sido titular en los seis partidos de clasificación y en los dos encuentros de preparación previos a la fase final. Sin embargo, su puesto fue devuelto de forma abrupta a Neuer tras su regreso de la retirada internacional, poco antes de que Alemania cayera en la ronda de 32 en la tanda de penaltis ante Paraguay.
- AFP
«Hablamos durante casi una hora»
En declaraciones a varios medios en Seefeld, Austria, en el marco de la concentración de pretemporada del Hoffenheim, Baumann desveló detalles de su conversación directa con Nagelsmann, que desde entonces ha sido reemplazado por Jurgen Klopp.
Al hablar de esta amarga decisión, Baumann reveló: «Él [Nagelsmann] lamentaba cómo acabó saliendo todo al final. Hablé con Julian hace diez días. Ya habíamos acordado hablar por teléfono. Luego hablamos durante casi una hora. Le dije todo lo que era importante para mí.
»Por supuesto, fue duro de digerir. Tenía este gran objetivo. Pero conseguí darle al equipo mucha energía [desde el banquillo]. Creo que senté las bases por mi parte para que nada se interponga en el camino del éxito».
Neuer afronta el capítulo final de su carrera
El icono del Bayern de Múnich y de Alemania Neuer ha dejado entrever que su distinguida carrera como jugador se acerca a su final, después de haber confirmado ya que se retirará por segunda vez de la selección tras la temprana eliminación de Alemania en el Mundial. El veterano guardameta, que redefinió el papel moderno del «portero-líbero», reconoció que espera retirarse por completo una vez que termine su contrato con el club en 2027. La salida definitiva de Neuer de la selección despeja el camino para que la próxima generación de porteros tome el relevo en Alemania.
- Getty Images
Puesto de titular en juego
Baumann apunta ahora al puesto de portero titular de Alemania cuando Klopp se haga cargo de su primer partido como seleccionador ante Países Bajos el 24 de septiembre en la Liga de Naciones de la UEFA. Se espera que la competencia por la portería se reabra con el inicio de una nueva era bajo el exentrenador del Liverpool.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias