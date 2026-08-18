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«Lo recuperaría en un instante»: la falta de preguntas sobre Jamie Vardy sorprende a la leyenda del Leicester Emile Heskey mientras el campeón de la Premier League de 39 años espera como agente libre
Vardy, ganador del título, marcó 200 goles con el Leicester
Vardy sigue siendo uno de los grandes favoritos de la afición del Leicester, después de 13 memorables años en el club. Tras disfrutar de un ascenso meteórico, al pasar del fútbol no profesional a la EFL, el trabajador delantero se unió a los Foxes en 2012.
Los llevó a un asombroso título en la máxima categoría, desafiando unas probabilidades de 5.000 a 1 en el proceso, durante la temporada 2015-16. Aquella campaña se hizo historia en la Premier League al marcar en 11 partidos consecutivos, además de vivir también su irrupción internacional absoluta con Inglaterra.
Vardy se despidió por todo lo alto al marcar su gol número 200 con el Leicester, al tiempo que alcanzaba las 500 apariciones oficiales. Con un nuevo desafío en busca en ese momento, emprendió una nueva aventura profesional al incorporarse a un recién ascendido a la Serie A.
Solo pasó una temporada en Lombardía, sin que se acordara una ampliación de contrato después de sufrir un descenso. El Leicester también se vio dando un paso atrás en 2025-26, cuando cayó a la League One.
Muchos querrían ver a Vardy desempeñar algún papel en el intento de volver a ascender, pero el veterano delantero está siendo relacionado con el West Ham y con un sorprendente fichaje por el gigante brasileño São Paulo, con el también exinternacional inglés Jesse Lingard como otro de los que están en Sudamérica.
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Vardy es agente libre tras dejar el Cremonese
Un emotivo regreso al King Power para rehacer sus pasos parece poco probable, y Heskey, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía del sitio de apuestas de la Premier League BetWright, dijo sobre el hecho de que el Leicester esté yendo en otra dirección: «No sé por qué ni siquiera han vuelto a por él, la verdad. Yo le haría volver en un abrir y cerrar de ojos.
«La realidad es que, desde que se fue, no hemos tenido ningún delantero ni de lejos a ese nivel. Incluso estuvo un tiempo sin equipo mientras nosotros seguíamos jugando. Sé que ahora el enfoque es diferente. Se trata de sacar adelante a los jóvenes.
«Tenemos algunos chicos jóvenes fantásticos, Will Alves es uno de ellos. Jayden Joseph marcó el fin de semana. Jugadores así, que salieron de la academia o del sub-18, tenemos más por llegar. Se trata de volver a construir así. Nos alejamos de eso, y ahora necesitamos recuperar ese modelo otra vez».
Lo que dijo Vardy en su emotiva despedida del Leicester
Vardy dijo al despedirse de un club que había sido su casa durante más de una década: «A los aficionados del Leicester, me duele que este día haya llegado, pero sabía que iba a llegar tarde o temprano.
»He pasado 13 años increíbles en este club, con muchos éxitos, algunos momentos bajos, pero en su mayoría todo han sido momentos altos. Pero por fin ha llegado el momento de dejarlo, algo que me destroza, aunque creo que es el momento adecuado.
»Solo quiero daros las gracias sinceramente a todos por haberme acogido como a uno de los vuestros. Leicester siempre, siempre tendrá un lugar enorme en mi corazón y me aseguraré de seguirlo en los próximos años en lo que espero que sean aún más éxitos para el club. Por ahora, este es mi adiós, pero me volveréis a ver pronto, lo prometo».
Ese regreso, al parecer, no se producirá como jugador, después de que Vardy dijera recientemente en su pódcast ‘Having A Party’, cuando le preguntaron por una reunión con el Leicester: «No, creo que eso ya pasó. Siempre les apoyaré, siempre les seguiré. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer ahora».
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¿Dónde acabará Vardy? Una gran decisión por tomar
El Leicester, que está en la segunda ronda de la Carabao Cup, abrió su campaña 2026-27 en la League One con un empate 1-1 a domicilio ante su vecino geográfico Notts County. El sábado se medirá a otro rival local, cuando reciba al Burton Albion.
Vardy estará entre quienes sigan el partido desde la distancia mientras sopesa sus opciones, con la previsión de que se tome una gran decisión sobre su futuro, con cierta participación de su esposa Rebekah, en algún momento de las próximas dos semanas.
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