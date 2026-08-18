Vardy sigue siendo uno de los grandes favoritos de la afición del Leicester, después de 13 memorables años en el club. Tras disfrutar de un ascenso meteórico, al pasar del fútbol no profesional a la EFL, el trabajador delantero se unió a los Foxes en 2012.

Los llevó a un asombroso título en la máxima categoría, desafiando unas probabilidades de 5.000 a 1 en el proceso, durante la temporada 2015-16. Aquella campaña se hizo historia en la Premier League al marcar en 11 partidos consecutivos, además de vivir también su irrupción internacional absoluta con Inglaterra.

Vardy se despidió por todo lo alto al marcar su gol número 200 con el Leicester, al tiempo que alcanzaba las 500 apariciones oficiales. Con un nuevo desafío en busca en ese momento, emprendió una nueva aventura profesional al incorporarse a un recién ascendido a la Serie A.

Solo pasó una temporada en Lombardía, sin que se acordara una ampliación de contrato después de sufrir un descenso. El Leicester también se vio dando un paso atrás en 2025-26, cuando cayó a la League One.

Muchos querrían ver a Vardy desempeñar algún papel en el intento de volver a ascender, pero el veterano delantero está siendo relacionado con el West Ham y con un sorprendente fichaje por el gigante brasileño São Paulo, con el también exinternacional inglés Jesse Lingard como otro de los que están en Sudamérica.