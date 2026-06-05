Goal.com
En directoEntradas
Kennet EichhornGetty Images
Jochen Tittmar

Traducido por

«Lo quieren a toda costa»: un podcast revela las desavenencias internas del Bayern Múnich en el fichaje de Kennet Eichhorn

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
Hertha Berlin
K. Eichhorn
V. Kompany

El consejo de administración del FC Bayern de Múnich intervino porque el coste total del joven Kennet Eichhorn, del Hertha, superaba el presupuesto. Así, rechazó la propuesta de la dirección deportiva.

Así se desprende del podcast de Bild «Bayern-Insider». Según este, el Bayern hizo todo lo posible para fichar al joven de 16 años.

  • «El Bayern hizo venir a Eichhorn antes de la semifinal contra el París; hubo una reunión secreta en el Hotel Vier Jahreszeiten para ficharlo», se afirma. «Le explicaron por qué lo querían y Vincent Kompany habló con él horas. Eberl lo organizó con Christoph Freund y Kompany, que lo quieren a toda costa».

    Sin embargo, pese al entusiasmo de Eberl y su equipo, en el consejo de supervisión del campeón alemán reina el escepticismo sobre el impacto económico del fichaje. La cifra pedida por el joven se topa con un muro. «Ahora el consejo vuelve a decir: no», concluye el podcast.

    • Anuncios
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    El póquer de Eichhorn: «A Eberl le gustaría gastarse el dinero»

    Las posturas en la Säbener Straße se han endurecido. El área deportiva quiere invertir, pero la directiva del club bloquea la autorización de los millones.

    Según Bild, «Eberl quiere gastar, pero el consejo lo ve problemático. El nudo es Eichhorn: el paquete completo resulta caro». Y añade: «Para los asesores, su valor de mercado es de 20 millones, así que ¿por qué no lo pagaría un club? Lo que supere la cláusula de rescisión es solo una prima».

  • El Liverpool ha intensificado su interés en fichar a Eichhorn.

    Los representantes y el jugador piden al FC Bayern una prima de fichaje de entre diez y once millones de euros, cantidad que el club no quiere pagar por un jugador de 16 años. Ante esa cifra, el consejo de administración ha decidido retirarse.

    Esta decisión del Bayern beneficia a sus rivales: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Liverpool FC siguen interesados en el joven centrocampista.

  • EichhornGetty Images

    Parece que el BVB sigue en la lucha.

    Según Sky, el LFC aprieta para fichar a Eichhorn. El Borussia Dortmund sigue la operación, pero duda. Antes se dijo que el BVB se retiró por las altas pretensiones económicas del entorno del jugador.

    Sin embargo, según Sky, el club amarillo y negro sigue de cerca el caso y conoce todas las cifras del acuerdo. Las líneas de comunicación entre Dortmund, Berlín y el entorno del jugador están calientes.

  • Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Harry KaneDelanteroTottenham Hotspur202395 millones de euros
    Lucas HernándezDefensaAtlético de Madrid201980 millones de euros
    Luis DíazDelanteroLiverpool FC202570 millones de euros
    Matthijs de LigtDefensaJuventus202267 millones de euros
    Michael OliseDelanteroCrystal Palace202453 millones de euros