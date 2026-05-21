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«Lo queremos por Cristiano»: Jorge Jesus admite que acabar con la sequía de títulos de Ronaldo en Arabia Saudí fue su única motivación al aceptar el cargo de entrenador del Al-Nassr
La principal razón que motivó esta decisión
Jesús regresó a Riad con un objetivo: ayudar a Ronaldo a ganar un gran título en Arabia Saudí. Tras sus éxitos con el Al-Hilal, aceptó el reto del Al-Nassr tras hablar con la directiva y con el propio jugador.
Antes del último partido de la temporada, Jesús lo confirmó: «Cuando [el director ejecutivo del Al-Nassr, José] Semedo y Cris [Cristiano Ronaldo] me invitaron, acepté solo para ayudar a Cris a ganar títulos en Arabia Saudí. Ese era mi objetivo».
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La frustrante búsqueda de títulos de Ronaldo
Ronaldo, de 41 años, ha marcado más de 100 goles en liga con el Al-Nassr desde su llegada en 2022, pero aún no ha conquistado un título de primer nivel. Su único trofeo fue la Copa de Campeones de Clubes Árabes 2023, no oficial.
Varias finales perdidas han aumentado la frustración. «Cada título es distinto y lo deseamos; es clave para la afición y para Cris», añadió Jesús. «Sobre todo por lo que ha hecho no solo por el fútbol saudí, sino también por el Nassr».
El proyecto más difícil de una larga carrera
Tras llevar al Al-Hilal al triplete nacional en la 2023-24, Jesús admitió que hacer campeón al Al-Nassr fue su mayor reto profesional, debido a su papel en la construcción del actual Al-Hilal.
«El proyecto del Al-Nassr ha sido el más desafiante y difícil de mi carrera», admitió Jesús. «Conocía a los rivales y ayudé al gran rival, el Al-Hilal, a crear un súper equipo durante dos años».
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Con la mirada puesta en el último obstáculo de la liga
Pese a perder 1-0 ante el Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones de Asia, el Al-Nassr lidera la liga nacional con dos puntos de ventaja sobre el Al-Hilal. Un triunfo en la última jornada contra el Damac le daría su primer título desde 2019.
Jesús se mantiene enfocado en el título local: «Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido ser campeones de Arabia Saudí. Si tuviéramos que elegir, siempre sería este torneo. Por eso estamos aquí».