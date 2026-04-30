«Lo que yo entendí no sucedió»: Mauricio Pochettino insiste en que su salida del Chelsea fue «una decisión mía» tras un desacuerdo con los propietarios

Al reflexionar sobre la estructura del club, Pochettino sugirió que los modelos más exitosos, como el del Manchester City bajo Pep Guardiola, exigen que el entrenador principal participe en todas las decisiones importantes. Indicó que las abarrotadas salas de juntas y los departamentos basados en datos del Chelsea pueden, a veces, ignorar la necesidad básica de una conexión humana entre el entrenador y su plantilla.

«El entrenador no puede quedarse al margen y decir: “Sí, tú solo entrenas al equipo”, porque hay demasiadas cosas en marcha», añadió Pochettino. «Para que los jugadores rindan, necesitan sentirse vinculados a los entrenadores. Si no es así, es difícil. Es necesario que haya una conexión emocional entre los jugadores y los entrenadores. Tras nuestra llegada, quedó más clara la gestión de personas en el club. Existe un plan muy distinto al que había con Roman Abramovich. En un nuevo proyecto lo esencial es explicarlo, mostrar qué queremos lograr y cómo llegaremos. En el fútbol es difícil de explicar porque la gente solo mira los resultados, y eso ocurre porque hay demasiada gente tomando decisiones. Se lo dije a mi antiguo presidente, Nicola Cortese, en el Southampton, y lo puse en el tablón de mi despacho: «El fútbol no es un negocio cualquiera». No se puede comparar con otro negocio, y a veces la gente no lo entiende. Tienen que explicar el plan».