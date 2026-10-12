Lo que Wayne Rooney «debería haber» hecho para evitar sus fracasos en Birmingham y Plymouth, mientras se descarta el regreso inminente a los banquillos de la leyenda del Manchester United

Preguntado si alguien tan competitivo sentirá ganas de volver a entrenar, tras haber fracasado en algunos puestos complicados, el exdefensa del Everton Stubbs, que habló por cortesía de Gambler Media, declaró a GOAL: «No estoy muy seguro. Creo que está disfrutando de lo que hace ahora fuera del campo.

»Creo que cuando empezó a entrenar, probablemente... Creo que alguien que ha sido una figura tan enigmática por su talento a veces puede dar el salto a los banquillos demasiado pronto.

»Wayne tiene una personalidad lo bastante fuerte como para pensar que puede hacerlo y que nada lo va a intimidar. Pero creo que ahora, si le hicieras esa pregunta, quizá te daría una respuesta distinta: “Tal vez debería haber dedicado algo más de tiempo a entrenar”.

»Quizá debería haberlo hecho, o podría haber pasado más tiempo con entrenadores, haber ido a ver cómo trabajan. Es muy fácil verlo a posteriori. Y a veces solo te planteas esas preguntas cuando te has quedado sin trabajo y te han despedido de un puesto.

»No creo que Wayne se arrepienta de nada, porque creo que aceptó esos puestos de buena fe y quiso sacarles el máximo partido. Pero a veces, independientemente de los medios de los que dispongas, las cosas pueden no salir bien por diversos motivos.

»Creo que Wayne se encontró con eso en Birmingham. Lo que pensaba que iba a hacer probablemente era distinto de lo que el puesto implicaba».