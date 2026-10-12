Getty
Traducido por
Lo que Wayne Rooney «debería haber» hecho para evitar sus fracasos en Birmingham y Plymouth, mientras se descarta el regreso inminente a los banquillos de la leyenda del Manchester United
Rooney pasó tiempo en el Derby y en el D.C. United
Tras colgar las botas cuando militaba en el Derby, Rooney dio sus primeros pasos como entrenador en el club y realizó una labor encomiable en circunstancias difíciles, aunque una deducción de puntos acabó provocando el descenso de la Championship.
Después regresó a Estados Unidos para dirigir al D.C. United de la MLS, otro club en el que había jugado, pero pasó poco más de 14 meses en Washington sin lograr la clasificación para los playoffs.
- Getty/GOAL
Pasó 83 días en el Birmingham y 25 partidos en el Plymouth
Tom Brady y compañía, con ambiciosos planes en marcha en el Birmingham, apostaron por Rooney en octubre de 2023. Fue despedido de St Andrew’s a principios de enero de 2024 tras dirigir solo 15 partidos en 83 días al frente del equipo.
Más adelante, ese mismo año, el máximo goleador histórico del Manchester United recibió otra oportunidad cuando el Plymouth buscó un revulsivo en la segunda categoría, pero su etapa de 25 partidos vio al Plymouth caer hacia la zona baja de la clasificación.
Desde entonces, Rooney ha vuelto a ejercer de comentarista, mientras protagoniza una nueva serie documental junto a su esposa Coleen y sus cuatro hijos, y no parece tener prisa por volver a entrenar, aunque no cierra la puerta a esa posibilidad.
¿Qué podría haber hecho Rooney de otra manera como entrenador?
Preguntado si alguien tan competitivo sentirá ganas de volver a entrenar, tras haber fracasado en algunos puestos complicados, el exdefensa del Everton Stubbs, que habló por cortesía de Gambler Media, declaró a GOAL: «No estoy muy seguro. Creo que está disfrutando de lo que hace ahora fuera del campo.
»Creo que cuando empezó a entrenar, probablemente... Creo que alguien que ha sido una figura tan enigmática por su talento a veces puede dar el salto a los banquillos demasiado pronto.
»Wayne tiene una personalidad lo bastante fuerte como para pensar que puede hacerlo y que nada lo va a intimidar. Pero creo que ahora, si le hicieras esa pregunta, quizá te daría una respuesta distinta: “Tal vez debería haber dedicado algo más de tiempo a entrenar”.
»Quizá debería haberlo hecho, o podría haber pasado más tiempo con entrenadores, haber ido a ver cómo trabajan. Es muy fácil verlo a posteriori. Y a veces solo te planteas esas preguntas cuando te has quedado sin trabajo y te han despedido de un puesto.
»No creo que Wayne se arrepienta de nada, porque creo que aceptó esos puestos de buena fe y quiso sacarles el máximo partido. Pero a veces, independientemente de los medios de los que dispongas, las cosas pueden no salir bien por diversos motivos.
»Creo que Wayne se encontró con eso en Birmingham. Lo que pensaba que iba a hacer probablemente era distinto de lo que el puesto implicaba».
- Getty/GOAL
La labor como comentarista y una serie documental dominan ahora la actividad de Rooney
Rooney ha sido relacionado con varios puestos vacantes desde que se despidió del Plymouth, un trabajo que le llevó a trasladarse a la costa sur y pasar largos periodos separado de su familia en Cheshire.
Hasta ahora, ningún puesto le ha resultado lo bastante atractivo, mientras que los rumores sobre su regreso a Old Trafford como parte del cuerpo técnico no han pasado de ser meras especulaciones. Rooney, de 40 años, parece sentirse a gusto ofreciendo análisis y opiniones como experto en programas en directo, espacios de resúmenes y pódcast.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias