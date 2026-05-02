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«Lo que pasa en el vestuario se queda ahí»: un irritado Álvaro Arbeloa responde a las noticias sobre la «discusión explosiva» con Dani Ceballos, mientras aumenta la tensión en el Real Madrid
Arbeloa no se pronuncia sobre el enfrentamiento con Ceballos
El ambiente en el Real Madrid ha llegado a su punto de ebullición tras un «desagradable cara a cara» entre Arbeloa y Ceballos. Se informa que el centrocampista de 29 años jugó su último partido con el club después de que la comunicación con su entrenador se rompiera por completo, lo que provocó su exclusión de la convocatoria para enfrentar al Real Betis la semana pasada.
Preguntado sobre los rumores y su relación con el exjugador del Arsenal, Arbeloa se mostró desafiante: «No entro en debates públicos sobre mis jugadores. Hace 20 años me formé como madridista y aprendí que lo que pasa en el vestuario se queda ahí».
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Abordar los roces con los miembros veteranos del equipo
Ceballos no es el único, según los rumores, en discrepar de la actual dirección del club; también se mencionan a Raúl Asencio y al veterano lateral Dani Carvajal. Sin embargo, Arbeloa desmintió cualquier desilusión con su plantilla e insistió en mantener los asuntos internos privados.
«Por supuesto que no, los defiendo públicamente», afirmó Arbeloa al ser preguntado si estaba decepcionado con sus jugadores. «Estoy de su lado por lo que me demuestran cada día. Eso es lo que debe hacer un entrenador. Hemos tenido una relación bastante abierta con la mayoría de ellos. Lo que haya que resolver queda entre nosotros. Siempre los defenderé desde esta posición».
Los rumores sobre Mourinho no desaparecen
Las disputas internas surgen cuando se duda sobre el futuro de Arbeloa en el Bernabéu. Tras la eliminación de la Liga de Campeones y con el título de Liga cada vez más lejos, se ha especulado con un regreso de José Mourinho para sustituir al técnico de 43 años.
Arbeloa insiste en que los rumores no distraen ni a él ni a su cuerpo técnico. «Estoy centrado en el próximo partido y el ruido no me molesta. Entiendo las preguntas, pero mi respuesta no cambiará. Solo pienso en el partido de mañana y en los tres puntos, que son lo importante para mi equipo y el club», afirmó.
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Exigir más lucha al equipo
A cinco jornadas del final, el Real Madrid está a 11 puntos del Barcelona, lo que casi le excluye del título por segundo año. Su último tropiezo fue un empate frustrante ante el Betis, con gol en el último minuto. Arbeloa defendió el carácter del grupo, pero admitió que los últimos resultados no alcanzan el nivel esperado en el Bernabéu. “El talento ya no basta; necesitamos una mentalidad diferente y más disciplina táctica”, afirmó.
«Quedan muchos partidos», concluyó Arbeloa. «Los resultados están lejos de lo que el Real Madrid debería estar consiguiendo. Hoy en día no se puede ganar a nadie simplemente bajándose del autobús. Tenemos que mejorar mucho, colectivamente. El talento que tenemos no basta para limitarse a mantener el balón en el suelo y jugar de forma individual. Necesitamos un plan, una estructura, una forma de desorganizar al rival».